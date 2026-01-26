Cómo era el aparato que llevaba Sinner y que le generó problemas en el Abierto de Australia

El número dos del ranking mundial, Jannik Sinner, derrotó este lunes a su compatriota Luciano Darderi en los octavos de final del Abierto de Australia. El vigente campeón del certamen superó a su rival con parciales de 6-1, 6-3 y 7-6 (7/2) en una jornada marcada por la intervención del juez de silla debido al uso de un elemento técnico no autorizado.

Cómo era el aparato que llevaba Sinner en el Abierto de Australia

El accesorio que Sinner llevó al campo de juego es una pulsera de la marca Whoop. Este dispositivo registra datos biométricos y de actividad física de forma constante. El sistema mide la frecuencia cardíaca, el gasto de calorías y los niveles de estrés corporal del usuario.

El sensor de la firma Whoop permite el registro constante de la frecuencia cardíaca y el gasto de calorías del deportista

Sus sensores internos procesan información sobre la capacidad de recuperación del atleta tras el esfuerzo físico. El tenista italiano colocó el aparato debajo de su muñequera para intentar que pasara inadvertido durante el enfrentamiento.

El juez de silla, Greg Allensworth, detectó la presencia de la tecnología durante el sorteo inicial en la red. El árbitro ordenó el retiro inmediato del objeto antes del primer servicio. El jugador italiano acató la indicación sin protestas y entregó el brazalete a su equipo técnico.

El propio deportista explicó los motivos del uso del aparato tras finalizar el encuentro: “hay ciertos datos que nos gustaría monitorear en el court. No son para la transmisión en vivo. Se trata más bien de que se puedan ver después del partido. Estos datos también nos gustaría usarlos en los entrenamientos, porque a partir de ahí se puede practicar con la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas y todo tipo de cosas”.

Jannik Sinner venció a Luciano Darderi y avanza hacia cuartos de final del Australian Open

El sistema de Whoop permite a los profesionales del deporte analizar su rendimiento en tiempo real a través de una aplicación móvil. El dispositivo carece de pantalla, lo que facilita ocultarlo bajo la ropa deportiva o accesorios como las muñequeras de toalla.

Sinner reconoció que existen otras alternativas permitidas, como un chaleco especial, pero admitió su incomodidad: “sientes como si llevaras algo en los hombros. Es un poco diferente, pero las reglas son las reglas. Lo entiendo y no lo volveré a usar”.

El sistema electrónico carece de pantalla y procesa la información del rendimiento físico mediante una aplicación móvil

Los motivos de la prohibición de dispositivos electrónicos

La normativa vigente del ATP Tour y de los torneos de Grand Slam restringe el uso de tecnología portátil durante los partidos oficiales. Esta reglamentación existe desde fines de 2015 para evitar ventajas antideportivas o comunicación externa.

El texto oficial indica que los relojes inteligentes y sensores similares poseen la capacidad de enviar y recibir mensajes de texto o correos electrónicos. La política de dispositivos electrónicos establece que estos elementos no están permitidos en la competencia activa.

La normativa del ATP Tour prohíbe el uso de tecnología portátil en competencias oficiales desde finales de 2015

El control de este tipo de sensores se volvió más estricto en la presente edición del torneo oceánico. Carlos Alcaraz recibió una orden idéntica el domingo pasado, cuando intentó ocultar un rastreador similar bajo su ropa. La tenista Aryna Sabalenka también enfrentó una situación parecida en las rondas iniciales del campeonato.

El fundador y director ejecutivo de Whoop, Will Ahmed, expresó su descontento a través de la red social X: “¡Ridículo! Whoop está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para su uso durante los partidos y no supone ningún riesgo para la seguridad. Que los atletas se midan el cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!”.

A pesar de estas quejas, los organizadores mantienen la prohibición para asegurar la transparencia del juego. Los jueces de silla vigilan de cerca cualquier bulto inusual en las muñecas o extremidades de los participantes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.