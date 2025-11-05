Cómo es la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026
Lionel Messi fue el protagonista de la campaña de lanzamiento; la indumentaria conmemora los logros históricos del equipo nacional y ya genera entusiasmo entre los hinchas
- 3 minutos de lectura'
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026 este 5 de noviembre de 2025. La indumentaria, diseñada por Adidas, busca homenajear los campeonatos mundiales obtenidos por Argentina. Se espera que la camiseta esté disponible para la venta a partir de este jueves 6 de noviembre.
Diseño y características de la nueva camiseta de la selección argentina
Adidas, la marca que viste al seleccionado argentino, describe la nueva camiseta como “una celebración del legado futbolístico de la nación”. El diseño presenta elementos que evocan la historia y los logros del equipo.
El diseño de la nueva camiseta incluye bastones celestes con un degradé de tres tonos, inspirados en los tres títulos mundiales obtenidos por la selección argentina. Cada una de las tres estrellas, que simbolizan los campeonatos mundiales, lleva impreso el año correspondiente: 1976, 1983 y 2022. En la parte posterior de la prenda, se destaca el año 1893, fecha de fundación de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), como un homenaje a la historia del fútbol argentino.
Disponibilidad y precio de la nueva camiseta
La nueva camiseta estará disponible a partir de este jueves a las 6 de la mañana en la página web de Adidas y en tiendas oficiales. El precio inicial de la misma es de $199.999.
La presentación de la nueva camiseta argentina
El anuncio, realizado a través de las redes sociales, muestra a Lionel Messi como figura central de la campaña publicitaria.
“Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”, destaca la marca de las tres rayas.
“Como homenaje a los Campeones del Mundo, la camiseta titular de la Selección Argentina 26 celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA”, agrega la marca.
Otras selecciones con nuevos uniformes
Adidas también presentó los uniformes titulares oficiales de otras 21 federaciones asociadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellas figuran Argelia, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Irlanda del Norte, Perú, Catar, Arabia Saudita, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Gales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Audiencia
“No dan síntomas”. Una por una, las "enfermedades silenciosas" que afectan el cuerpo y sólo se detectan con estudios
“La podría haber matado”. Qué dijo la mamá de la chica de 14 años atacada a cadenazos por otra madre
Reglamentación. Cómo funciona el régimen que permite a civiles tener fusiles semiautomáticos en Argentina
- 1
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 14
- 2
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 3
Los primeros días Alexis Mac Allister y su hija Alaia: las tiernas fotos que compartió el futbolista
- 4
Julián Álvarez abrió el camino para la victoria de Atlético de Madrid y Alexis Mac Allister marcó el gol del éxito de Liverpool en la Champions League