Cómo es la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026 este 5 de noviembre de 2025. La indumentaria, diseñada por Adidas, busca homenajear los campeonatos mundiales obtenidos por Argentina. Se espera que la camiseta esté disponible para la venta a partir de este jueves 6 de noviembre.

Diseño y características de la nueva camiseta de la selección argentina

Adidas, la marca que viste al seleccionado argentino, describe la nueva camiseta como “una celebración del legado futbolístico de la nación”. El diseño presenta elementos que evocan la historia y los logros del equipo.

Así presentó Adidas la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026

El diseño de la nueva camiseta incluye bastones celestes con un degradé de tres tonos, inspirados en los tres títulos mundiales obtenidos por la selección argentina. Cada una de las tres estrellas, que simbolizan los campeonatos mundiales, lleva impreso el año correspondiente: 1976, 1983 y 2022. En la parte posterior de la prenda, se destaca el año 1893, fecha de fundación de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), como un homenaje a la historia del fútbol argentino.

Cada estrella simboliza los campeonatos mundiales que ganó la selección Adidas

Disponibilidad y precio de la nueva camiseta

La nueva camiseta estará disponible a partir de este jueves a las 6 de la mañana en la página web de Adidas y en tiendas oficiales. El precio inicial de la misma es de $199.999.

La camiseta estará disponible este jueves 6 de noviembre

La presentación de la nueva camiseta argentina

El anuncio, realizado a través de las redes sociales, muestra a Lionel Messi como figura central de la campaña publicitaria.

Lionel Messi fue elegido para presentar la camiseta de la selección argentina

“Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”, destaca la marca de las tres rayas.

“Como homenaje a los Campeones del Mundo, la camiseta titular de la Selección Argentina 26 celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA”, agrega la marca.

Otras selecciones con nuevos uniformes

Adidas también presentó los uniformes titulares oficiales de las demas federaciones asociadas (Instagram: @adidas)

Adidas también presentó los uniformes titulares oficiales de otras 21 federaciones asociadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellas figuran Argelia, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Irlanda del Norte, Perú, Catar, Arabia Saudita, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Gales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.