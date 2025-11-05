LA NACION

AFA presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026

El anuncio se hizo a través de las redes oficiales y se promocionó con la imagen de Lionel Messi; “El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, indicaron

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, así fue el anuncio que hizo la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) junto a la marca Adidas para anunciar que la selección albiceleste de fútbol tiene nuevo uniforme. Lionel Messi, el modelo.

De acuerdo a la página oficial de Adidas, la flamante camiseta -que tiene dos versiones, una “fan” y otra “jugador”- estará disponible a partir de este jueves a las 6 de la mañana en la página web de la compañía y en tiendas oficiales.

“Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”, reza la descripción de la casaca que, en principio, costará $199.999.

“Como homenaje a los Campeones del Mundo, la camiseta titular de la Selección Argentina 26 celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA”, indicó la marca que viste hace tiempo a los jugadores. Como particularidad, cada una de las tres estrellas por los campeonatos mundiales obtenidos por la selección lleva impresa cada año: 1976, 1983 y 2022.

Los bastones celestes lucen un degradé de tres tonos inspirados por los tres títulos mundiales de la remera albiceleste. En la parte dorsal de la nueva camiseta, que el plantel utilizará en el próximo mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está impreso el año 1893. Fue entonces que fue fundada la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

Como parte del mismo lanzamiento, Adidas presentó también los uniformes titulares oficiales de otras 21 federaciones asociadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo: Argelia, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Irlanda del Norte, Perú, Catar, Arabia Saudita, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Gales.

