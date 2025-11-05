AFA presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026
El anuncio se hizo a través de las redes oficiales y se promocionó con la imagen de Lionel Messi; “El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, indicaron
- 2 minutos de lectura'
“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, así fue el anuncio que hizo la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) junto a la marca Adidas para anunciar que la selección albiceleste de fútbol tiene nuevo uniforme. Lionel Messi, el modelo.
De acuerdo a la página oficial de Adidas, la flamante camiseta -que tiene dos versiones, una “fan” y otra “jugador”- estará disponible a partir de este jueves a las 6 de la mañana en la página web de la compañía y en tiendas oficiales.
“Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”, reza la descripción de la casaca que, en principio, costará $199.999.
“Como homenaje a los Campeones del Mundo, la camiseta titular de la Selección Argentina 26 celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA”, indicó la marca que viste hace tiempo a los jugadores. Como particularidad, cada una de las tres estrellas por los campeonatos mundiales obtenidos por la selección lleva impresa cada año: 1976, 1983 y 2022.
Los bastones celestes lucen un degradé de tres tonos inspirados por los tres títulos mundiales de la remera albiceleste. En la parte dorsal de la nueva camiseta, que el plantel utilizará en el próximo mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está impreso el año 1893. Fue entonces que fue fundada la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).
Como parte del mismo lanzamiento, Adidas presentó también los uniformes titulares oficiales de otras 21 federaciones asociadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo: Argelia, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Irlanda del Norte, Perú, Catar, Arabia Saudita, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Gales.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Selección argentina
Segunda presentación. Cuándo juega Argentina vs. Túnez, por el Mundial Sub 17 2025: día, hora y TV
"Abrazo de palo a palo". El mensaje del Pato Fillol tras enterarse de que ingresará en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional
Para el asado. La insólita mesa personalizada que le llegó al Chiqui Tapia a su casa: “Una obra de arte”
- 1
Murió Daniel Willington, un talentoso que fue ídolo con las camisetas de Talleres y Vélez
- 2
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 14
- 3
Se conoció la durísima sanción que deberá cumplir Racing por el recibimiento ante Flamengo
- 4
Julián Álvarez abrió el camino para la victoria de Atlético de Madrid y Alexis Mac Allister marcó el gol del éxito de Liverpool en la Champions League