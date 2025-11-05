Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: horario y TV de la final de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentan este miércoles en el marco de la final de la Copa Argentina 2025. El ganador levantará el trofeo por primera vez y se clasificará a la Copa Libertadores 2026. El partido está programado para las 21.10 en el estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Nicolás Ramírez, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el Bicho dejó en el camino a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito con goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina (Lucas Zelarayán puso en ventaja parcial al Pirata). La Lepra Mendocina, por su parte, eliminó por penales a River tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario bajo una lluvia torrencial que azotó el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ambos jugarán la final por primera vez.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 30 de agosto de este año, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, Independiente Rivadavia se quedó con la victoria por 2 a 1 como local con goles de Fabrizio Sartori Prieto y Matías Fernández (Hernán López Muñoz empató transitoriamente para Argentinos Juniors). Nunca se enfrentaron en un partido a eliminación directa.

Independiente Rivadavia vs. River: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Córdoba y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia : Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.

: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce. Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín o Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Diego Porcel.

Ezequiel Centurión, arquero de Independiente Rivadavia, y Tomás Molina, delantero de Argentinos Juniors Canchallena

Tabla de campeones de la Copa Argentina