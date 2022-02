“¿Cómo va a hacer para sacarlo?”: la chicana de Closs al columnista de Boca por el golazo de Fabra

Boca Juniors derrotó a Rosario Central por 2 a 1 por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con goles de “Cali” Izquierdoz y Frank Fabra, el conjunto que dirige Sebastián Battaglia logró imponerse ante los “Canallas” en el estadio de Vélez Sarsfield. De los dos, el segundo tanto fue el más llamativo, ya que incluso el comentarista televisivo, Juan Pablo Varsky, lo llegó a comparar con Roberto Carlos por las características de la jugada del lateral colombiano. Férreo defensor de los futbolistas provenientes de las divisiones inferiores del club, el periodista Augusto Cesar sugirió en más de una ocasión que Valentín Barco y Agustín Sandez debían tener más espacio en el once titular. Por eso, al comenzar el programa de este lunes, el conductor de F12 (ESPN) Mariano Closs cruzó a su compañero al presentarlo.

“Qué difícil te va a hacer tocar a Fabrita, eh”, le dijo Closs a Cesar en broma. En tanto, el columnista de Boca respondió: “No es mi intención sacar ni mover a nadie. Solamente, digo que (Juan) Ramírez no puede faltar, que (Aaron) Molinas es un gran jugador y cada vez que entra cambia el equipo...”. En ese momento, en el estudio, el resto de los periodistas se reían de los comentarios de su colega. “Ah, bueno...”, lanzó Closs. En su defensa, Augusto pidió que le dejaran terminar de desarrollar la idea, algo que no pudo conseguir.

Luego, el animador le preguntó al periodista si le da crédito a Romero que Boca tenga más fútbol. Sincero, el cronista respondió: “Después de escucharlo el otro día y de mirarlo a los ojos a Óscar, me voy a subir al barco Yo me doy cuenta con esas cuestiones, quien está centrado, metalizado, y quien puede ser importante. Aparte, no va a poder hacer lo que hacía en San Lorenzo, eso está claro”.

Mariano Closs y Augusto Cesar Capturas

Acto seguido, el relator cuestionó que Boca juegue con el sistema 433: “(Luis) Advíncula está bien, (Frank) Fabra está bien, acomodás a Pol (Fernández) adentro... Ayer lo vi bien a (Jorman) Campuzano en lo individual. Boca en el primer tiempo, colectivamente, no anduvo. Tener a un tipo como Óscar, tener dos delanteros que mas o menos juegan bien, ¿te hacen falta tres delanteros?”. A su turno, Augusto Cesar contestó: “Hoy por hoy sí, porque Óscar no está”. Tras ello, Closs le pidió a su colega “argumentos” para que Salvio no sea removido del equipo titular. “El equipo viene ganando, tenés que armar un equipo. No se puede rotar. A ustedes los escuchó después de Colón, Aldosivi, Central. Quieren cambiar todos los días. El técnico tiene que armar un equipo”, sumó.

Después, Closs le preguntó a Cesar si “rotar es sacar a un jugador de fútbol”, a lo que el periodista replicó: “Fue lo que hizo con (Carlos) Zambrano y con (Marcos) Rojo, que no lo entiende nadie. Está en perfectas condiciones”. Según reveló luego Augusto, su exclusión podría ser por haber jugado un “picadito” con otros compañeros como Gastón Ávila y Agustín Almendra. Mariano Closs aprobó la actitud de Battaglia si se trataba de una medida de disciplina, aunque el entrenador no le habría dado dicha explicación al exdefensor de la selección argentina.

“Lo estás inventando vos”: la fuerte discusión entre Mariano Closs y Augusto Cesar

Más adelante en el programa, el cronista de Boca ponderó las buenas actuaciones de “Toto” Salvio en los partidos amistosos de verano, a lo cual Closs le retrucó: “Terminá con los veranos salvo. Basta de los jugadores de los entrenamientos”, y consideró que los jugadores se miden “en la competencia” y “por los porotos”.

Después, Augusto lanzó una dura acusación al conductor del programa: “Ustedes quieren sacar todos los fines de semana a un jugador distinto. Quisieron sacar a Ramírez y ayer entró por el ‘Pulpo’ González y le cambio la cara al equipo”. Además, dijo que tanto el exvolante de San Lorenzo como el juvenil Aaron Molinas le dan “fútbol” al equipo. Inmediatamente, el narrador cambió su semblante y le cuestionó sus dichos al cronista: “¿Quién dijo eso? Lo estás inventando vos. Nosotros no sacamos ni podemos, opinamos. No puede gustar mas uno u otro, puede ser más útil uno u otro. Yo creo que Boca necesita fútbol. No creo que Ramírez sea un jugador de elaboración”.

Por último, Closs una sentencia para dar por concluido el cruce: “Ramirez y molinos son distintos. Si vamos a discutir de verdad fútbol, y estás hablando que los dos te dan fútbol, no”