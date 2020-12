En el programa que Alejandro Fantino en ESPN se debatió por el uso del VAR la Copa Libertadores y las dudas que genera por la elección de las jugadas para su intervención Crédito: ESPN

11 de diciembre de 2020 • 10:38

Alejandro Fantino renombró a la actual Copa Libertadores luego de las dudosas intervenciones que tuvo el VAR (Video Assistant Referee) en el partido entre River y Nacionalde Montevideo por la ida de los cuartos de final. "Yo titularía la Copa LiVARtadores de América, porque es la copa del VAR", dijo el conductor de ESPN FC Show.

Luego del revuelo generado por el vicepresidente de Boca Mario Pergolini al opinar que quienes manejan el VAR tienen preferencia por los colores rojo y blanco, el partido entre el club que dirige Marcelo Gallardo y el equipo uruguayo estuvo en el ojo de la tormenta.

En el programa de Fantino se debatió por el uso de esta herramienta implementada en el torneo continental desde 2017 y las dudas que genera por la elección de las jugadas para su intervención y análisis.

"Yo titularía la Copa LiVARtadores de América, porque es la copa del VAR", sostuvo el conductor respecto a la cantidad de interrupciones que sufrió el partido y luego emergieron las opiniones divergentes de los periodistas.

El exjugador Juan Simón aseguró que no hubo infracción en el primer penal cobrado a favor del conjunto millonario y que el gol de Bruno Zuculini, que sentenció el partido, debió ser anulado por posición adelantada.

Mariano Closs, relator del encuentro, opinó que Zuculini estaba adelantado en la jugada del gol. "¿Por qué no se mostró la jugada como la de Suárez para sacarnos las dudas? Se pone de moda la sospecha de todo", indicó.

Closs también criticó que no haya habido intervención del VAR en la jugada en que se sancionó el primer penal cobrado a favor de River. "El árbitro no dudó en cobrarlo, ¿por qué de arriba no le dicen que no fue penal? Siempre está (la sospecha)que no lo hacen retroceder al árbitro principal para no quemarlo", manifestó.

La jugada del encuentro que más analizaron los periodistas y exjugadores desde diferentes ángulos fue la del segundo gol millonario. Si bien había diferentes interpretaciones, Fantino luego de ver una repetición reconoció: "En esta cámara está habilitado, seamos honestos".