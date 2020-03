Fuente: Télam

A nadie en Lanús le parece exagerado colocarlo en la idolatría máxima en los más de 100 años de historia del club. Protagonista principal en cuatro de los cinco títulos conseguidos desde 2007, José Sand se convirtió en un nombre insignia de la institución. Por eso, su regreso a fines de 2018 fue tan festejado: todavía resonaban sus goles y los hinchas ya soñaban con los que vendrían. Y vaya si vinieron.

Sin embargo, el máximo goleador en vigencia del fútbol argentino quedó muy cerca del retiro, dentro de un contexto anormal para el mundo como la pandemia del coronavirus. En medio de la forzosa pausa que vive el fútbol argentino, Pepe, de 39 años, admitió en diálogo con La Red: "El fútbol no me pudo retirar y el coronavirus parece que me va a hacer dejar" , sin dejar de esbozar una sonrisa.

José Sand, figura histórica de Lanús Crédito: Prensa Lanús

El contrato de Sand finaliza en junio próximo y el jugador dirigido por Luis Zubeldía puso en duda su continuidad en el fútbol profesional. "Estoy analizando algunas cosas y voy a ver. Estoy más para dejar que para seguir, pero estoy analizando algunas cosas. Estoy por cumplir 40 y tengo que parar un poco", afirmó. Un dato contundente: Sand no solo es el máximo artillero en actividad del fútbol argentino, si no que también es el goleador histórico de Lanús con 129 tantos.

"Cada vez que erro un gol o cada vez que juego mal se me vienen cosas a la cabeza", reconoció el delantero y deslizó: "Soy muy estricto conmigo mismo y voy a analizar todo". Respaldado por 20 años de carrera y de conquistar cinco títulos con la camiseta del equipo del Sur, el delantero que cumplirá cuatro décadas el 17 de julio, cerró: "Estoy pensando mucho y eso me tiene intranquilo. Sé que se acerca".