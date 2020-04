Salmerón le respondió a Tevez en Twitter: "No todos los jugadores pueden vivir seis meses sin cobrar" Crédito: @ClubLosAndes

La crisis que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus sigue dejando coletazos en el mundo del deporte. Mientras es una incógnita saber qué pasará en el corto plazo con el fútbol argentino, los clubes se encuentran en un período de adaptación y transición, mientras los jugadores se entrenan desde sus casas sin saber cuándo podrán volver a jugar. Así, la cuestión central se basa en lo económico: sin competencia ni vida social activa, la economía de las instituciones se resquebraja y afrontar los compromisos salariales se hace cada vez más difícil.

Mientras algunos clubes como Racing, Estudiantes o Lanús ya comienzan a delinear estrategias para recortar sueldos del plantel profesional, la gran mayoría continúa definiendo su futuro y los futbolistas están a la expectativa de lo que sucederá. En medio de este contexto, una frase de Carlos Tevez generó una fuerte repercusión .

"El futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar. No está en la desesperación del que vive con pibes al día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia", comentó Tevez ayer en el programa Fantino a la Tarde, por América TV.

Hoy por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, llegó la respuesta de Luis "Pupi" Salmerón , delantero que actualmente juega en la B Metropolitana con Los Andes y es un gran referente del ascenso argentino. "Lo digo siempre. A la hora de hablar y ponernos la bandera del pueblo, somos todos genios de boquilla o por redes sociales. Pero a la hora de actuar son pocos. Y no todos los jugadores de fútbol viven seis meses sin cobrar un sueldo", disparó en un primer tuit.

Salmerón, quien también pasó por Ferro, Atlanta, Tigre, Talleres, Banfield, Independiente Rivadavia y Tristán Suárez entre otros equipos, agregó en otras dos publicaciones: "Que le avisen a Tevez que en el ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos. Y que estamos un par de meses sin cobrar y muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal que si no cobra se le complica vivir".

Hace una semana, se vivió una situación similar, pero con tintes más cómicos y con Fantino como protagonista. En su programa de TV, el conductor había asegurado: "No se va a morir de hambre [Carlos] Tevez, no se va a morir hambre el Muñeco [Marcelo] Gallardo, tendrán para comer. Pero, de pronto, el 4 de Unión no sé si tiene para vivir y el 8 de Atlanta menos. El fútbol, si está bien ordenado, tendrá que tratar de ayudarlos".

Horas después, Valdez Chamorro, volante de Atlanta, respondió a la metáfora con una historia de Instagram : "Tranquilo Fantino, que por ahora estoy bien jaja", escribió, y compartió una captura de la declaración televisiva.