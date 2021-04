Cristian Traverso apuntó contra Juan Román Riquelme y Raúl Cascini por sus declaraciones sobre el plantel

La palabra de Cristian Traverso, exjugador de Boca, siempre impactan. Sin pelos en la lengua, Traverso no escatima en críticas a sus excompañeros. Aunque duelan. Ahora, el panelista de Superfútbol cruzó a Raúl Cascini por las últimas declaraciones que hizo el miembro del Consejo de Fútbol xeneize quien señaló que, con el actual plantel, a Boca “no le alcanza” para ganar la Copa Libertadores.

Al respecto, Traverso dijo que si en su época como jugador un dirigente “salía a declarar así, Román lo mataba”, más aún habiendo salido campeones del fútbol argentino. A su vez, el exvolante celebró el “baño de realidad y de humildad” que se dio la CD xeneize.

El exfutbolista Raúl Cascini volvió a 90 Minutos de Fútbol para referirse a la Superliga que ganó Boca Juniors. captura tv

Al mismo tiempo, el exjugador consideró que el cambio de postura de la dirigencia es porque Boca no ganó la última edición de la Copa Libertadores: “Lo que me molesta es el momento. Esta frase yo te la tomo ‘desde el vamos’. Ahora, con el caballo medio cansado, no te la tomo”.

Cristian Traverso: "Si Cascini decía que no le alcanzaba para ganar la Copa, con Román de jugador, lo mataba"

Luego, Traverso se refirió al vínculo de la dirigencia con el periodismo: “Si hubiesen ganado, de este canal no entra nadie al predio. No se pueden pelear con todo el periodismo, con alguno tiene que andar bien. Yo quiero que hable, para eso, tiene que comunicar”, indicó.

Las declaraciones que dio Juan Román Riquelme a las cuentas de redes sociales de Boca Predio

Finalmente, Traverso manifestó que está de acuerdo con que el club forme “bases sólidas para el tiempo venidero”: “Yo soy el primero que dije que la Copa Libertadores te hace enceguecerte. No es fácil. Esta dirigencia tiene todo el respaldo que le dio la gente, de Riquelme, de los muchachos, para ir de a poco”, concluyó.

LA NACION