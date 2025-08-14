Cuál es el número de camiseta que usará Franco Mastantuono en el Real Madrid

El desembarco de Franco Mastantuono en Real Madrid generó una gran expectativa entre los fanáticos del fútbol. El joven talento, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, se sumó al gigante español tras una transferencia millonaria. El argentino vestirá la camiseta número 30. La decisión se dio a conocer tras la inscripción del jugador en la filial del club, el Castilla.

¿Por qué Mastantuono usará el número 30 en Real Madrid?

La elección del número 30 no es casualidad. La Liga española establece que los números del 1 al 25 están reservados para los jugadores del primer equipo. Para liberar una ficha en el plantel principal y mantener la posibilidad de incorporar un nuevo jugador, el Real Madrid inscribe a Mastantuono con ficha de la filial, el Castilla. Esto le permite utilizar un número superior al 25. De esta manera, la camiseta número 25 queda disponible para una posible incorporación. Esta maniobra estratégica permite al club mantener flexibilidad en el mercado de pases.

Franco Mastantuono usará el número 30 en Real Madrid Real Madrid

El hecho de que Mastantuono utilice el número 30 no implica que vaya a jugar en el Castilla. Según cita el diario Marca, la periodista Arancha Rodríguez, “que lleve el número 30 no significa que vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos”. Se trata de un recurso legal que no afecta su participación en el primer equipo, donde estará a disposición del entrenador Xabi Alonso.

Franco Mastantuono utilizará la camiseta número 30 en el Real Madrid

El propio jugador reveló que fue él quien solicitó usar el número 30. “Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es muy especial para mí, lo venía usando en River y él por suerte lo aceptó y me dejó. Es un número que me ilusionaba seguir usando y por suerte así se dio”, reveló Mastantuono durante su presentación.

Franco Mastantuono habló sobre la elección del número 30 en su camiseta del Real Madrid

La decisión de asignar el número 30 a Mastantuono permite al Real Madrid mantener una ficha libre en el primer equipo. Esto abre la puerta a la posible llegada de un nuevo refuerzo antes del cierre del mercado de pases, el próximo 2 de septiembre. Según la periodista Arancha Rodríguez, “en principio el 30… deja una ficha libre para cualquier cosa que pueda suceder y él puede jugar durante toda la temporada con ese número 30. No tiene un límite de partidos ni nada por el estilo”.

El número 30 y su historia en el fútbol argentino

El número 30 tiene un significado especial para el fútbol argentino. Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, debutó en la primera división de Barcelona luciendo ese dorsal. Fue el 16 de octubre de 2004, en un partido ante Espanyol en Montjuïc.

En el debut de Messi en Barcelona, el jugador utilizó la camiseta número 30 Archivo

La presentación de Mastantuono en Real Madrid

La presentación de Mastantuono en Real Madrid fue un evento especial. El jugador expresó su emoción por llegar al club y prometió dar lo mejor de sí. “Es un día especial, es un sueño poder llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo. Es un día que voy a recordar el resto de mi vida”, afirmó. El joven argentino, agradeció el apoyo de su familia y de la afición argentina. “Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta. Van a estar con un hincha dentro de la cancha, gracias a todos y... ¡Hala Madrid!”, concluyó.

La palabra de Franco Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid

El evento contó con la presencia de figuras históricas del Real Madrid, como Emilio Butragueño, Roberto Carlos, Luis Figo y Santiago Solari.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.