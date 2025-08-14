Cuál es el número de camiseta que usará Franco Mastantuono en el Real Madrid
La joven promesa argentina, recientemente incorporada al club merengue, portará un dorsal con historia y significado; los motivos detrás de esta elección y las implicancias reglamentarias
El desembarco de Franco Mastantuono en Real Madrid generó una gran expectativa entre los fanáticos del fútbol. El joven talento, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, se sumó al gigante español tras una transferencia millonaria. El argentino vestirá la camiseta número 30. La decisión se dio a conocer tras la inscripción del jugador en la filial del club, el Castilla.
¿Por qué Mastantuono usará el número 30 en Real Madrid?
La elección del número 30 no es casualidad. La Liga española establece que los números del 1 al 25 están reservados para los jugadores del primer equipo. Para liberar una ficha en el plantel principal y mantener la posibilidad de incorporar un nuevo jugador, el Real Madrid inscribe a Mastantuono con ficha de la filial, el Castilla. Esto le permite utilizar un número superior al 25. De esta manera, la camiseta número 25 queda disponible para una posible incorporación. Esta maniobra estratégica permite al club mantener flexibilidad en el mercado de pases.
El hecho de que Mastantuono utilice el número 30 no implica que vaya a jugar en el Castilla. Según cita el diario Marca, la periodista Arancha Rodríguez, “que lleve el número 30 no significa que vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos”. Se trata de un recurso legal que no afecta su participación en el primer equipo, donde estará a disposición del entrenador Xabi Alonso.
El propio jugador reveló que fue él quien solicitó usar el número 30. “Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es muy especial para mí, lo venía usando en River y él por suerte lo aceptó y me dejó. Es un número que me ilusionaba seguir usando y por suerte así se dio”, reveló Mastantuono durante su presentación.
La decisión de asignar el número 30 a Mastantuono permite al Real Madrid mantener una ficha libre en el primer equipo. Esto abre la puerta a la posible llegada de un nuevo refuerzo antes del cierre del mercado de pases, el próximo 2 de septiembre. Según la periodista Arancha Rodríguez, “en principio el 30… deja una ficha libre para cualquier cosa que pueda suceder y él puede jugar durante toda la temporada con ese número 30. No tiene un límite de partidos ni nada por el estilo”.
El número 30 y su historia en el fútbol argentino
El número 30 tiene un significado especial para el fútbol argentino. Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, debutó en la primera división de Barcelona luciendo ese dorsal. Fue el 16 de octubre de 2004, en un partido ante Espanyol en Montjuïc.
La presentación de Mastantuono en Real Madrid
La presentación de Mastantuono en Real Madrid fue un evento especial. El jugador expresó su emoción por llegar al club y prometió dar lo mejor de sí. “Es un día especial, es un sueño poder llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo. Es un día que voy a recordar el resto de mi vida”, afirmó. El joven argentino, agradeció el apoyo de su familia y de la afición argentina. “Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta. Van a estar con un hincha dentro de la cancha, gracias a todos y... ¡Hala Madrid!”, concluyó.
El evento contó con la presencia de figuras históricas del Real Madrid, como Emilio Butragueño, Roberto Carlos, Luis Figo y Santiago Solari.
