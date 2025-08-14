Video: la reacción de los padres de Mastantuono durante la presentación de su hijo como jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono puso la firma y es nuevo jugador del Real Madrid a sus 18 años de edad. Luego de una operación relámpago con River, el club español ejecutó la cláusula de 45 millones de euros y tomó posesión de una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Este jueves, el mediocampista asistió a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para sus primeras fotos oficiales como jugador del Real Madrid y, además, brindó una conferencia de prensa donde hizo referencia a su proceso formativo e injerencia de su familia al acompañarlo en todas sus decisiones.

La emoción de Cristian y Sofía, padres de Franco Mastantuono

Hijo de Cristian y Sofía, sus padres aparecieron en primera fila durante la conferencia, como así también sus hermanos Lucila y Valentín. Ellos cuatro, aún conmovidos por el paso de River al Real Madrid, se emocionaron al escuchar a Franco y fueron grabados por las cámaras.

“Es un día especial llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo. Es un día que voy a recordar el resto de mi vida. Les quiero agradecer a mamá, a papá, a Valen, a Lu, gracias por apoyarme siempre, son indispensables para mí. Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta. Van a estar con un hincha dentro de la cancha, gracias a todos“, expresó el delantero de 18 años, ante la mirada de sus familiares emocionados y de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien, luego, le dio la bienvenida.

La foto familiar de Franco Mastantuono en su presentación en el Real Madrid

Quien más conmovido estuvo durante la rueda de prensa fue Cristian, el padre del futbolista, que no pudo aguantar la emoción de ver a su hijo con la camiseta del Real Madrid y se llevó en reiteradas ocasiones sus manos al rostro en un claro gesto de emoción por el progreso profesional de su hijo.

Por otra parte, Mastantuono también hizo referencia a lo que significa este paso en su carrera y la ansiedad que le genera conocer a sus nuevos compañeros. “El Madrid cada temporada tiene jugadores increíbles, los mejores están acá. Es muy lindo estar en un club como el Madrid, con estos jugadores que tiene y ha tenido. Hoy justo estuve con (Jude) Bellingham, me lo crucé, me recibió de maravilla, le admiro mucho. Me encanta”.

Franco Mastantuono usará el número 30 en su espalda como en River Real Madrid

En esa misma línea, subrayó: “El Madrid es un club muy grande, admiro mucho los valores que muestran. Voy a tratar de copiarlos. Mi familia estuvo muy contenta cuando surgió esto y se hizo oficial. Es un sueño para mí y ellos lo están disfrutando mucho. Es una alegría enorme para mí. Voy a tratar de disfrutar mucho de este camino y que ellos también lo puedan disfrutar”.

Con la camiseta número 30, al igual que en River, Mastantuono buscará acoplarse rápidamente a un plantel y a las exigencias del entrenador Xabi Alonso para pelear un lugar en la formación inicial. El próximo desafío del equipo será ante el Osasuna, en lo que será el debut en La Liga de España.