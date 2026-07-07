Cuál es el tema que reemplazó a “Muchachos” y que cantan los hinchas de Argentina en el Mundial

El Mundial 2026 llegó luego de mucho esperar y la hinchada argentina no tenía preparada su nueva canción para reemplazar a “Muchachos”, motivo por el que este tema se escuchó durante los primeros partidos de la fase de grupos. Por eso, la creación de “La cuarta estrella” no tardó en conseguir adeptos que se aprendieron la letra rápidamente y eso fue lo que hizo que se cante de forma masiva tras el agónico triunfo de la selección argentina ante Egipto.

Una vez que terminó el cruce de octavos de final y Argentina clasificó a cuartos de final, la hinchada presente celebró de manera desaforada. Al momento de comenzar a retirarse de las tribunas, se pudo escuchar que comenzaron a cantar “La cuarta estrella”, el tema inventado por Palmito Música, quien contó la historia detrás en diálogo con LA NACION.

La combinación de la letra de Palmito y el nivel de Messi hace que la ilusión argentina crezca tras cada partido Instagram

Ahora, de cara al partido de cuartos de final ante Colombia o Suiza, el cual se disputará el sábado 11 de julio a las 22:00 hrs, la canción no hará más que protagonizar cada fan fest y banderazo donde haya un grupo de argentinos presente. En pleno Mundial, la ilusión por conseguir una nueva estrella sobre el escudo de AFA y ser bicampeón de la Copa del Mundo no hace más que crecer a pasos agigantados, de la mano de una selección argentina que se supera en cada mano a mano.

La letra completa

Soy hincha de la selección,

La aliento con el corazón,

Ganamos la tercera con Lionel,

Queremos ser campeones otra vez,

Y 32 años después,

La Scaloneta va a vengar,

La Copa que le robaron al diez,

La que no nos dejaron levantar,

Quiero ver la cuarta estrella,

Brillar en la camiseta,

Soy argento de la cuna hasta el cajón,

Por Malvinas,

Por el Diego,

Por la última de Leo,

Argentina quiero verte bicampeón.