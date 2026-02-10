Las nuevas camisetas de Boca y de River: los mejores memes y reacciones

Adidas dio a conocer este martes las nuevas camisetas alternativas de Boca Juniors y River Plate para la temporada 2026. Las prendas, que ya se encuentran disponibles para la venta, despertaron una ola de comentarios en las redes sociales ya que son modelos que rompen con la indumentaria tradicional de los equipos. A partir de la publicación, los usuarios tuvieron múltiples reacciones y dejaron divertidos memes que valen la pena repasar.

La indumentaria del conjunto de La Ribera luce una base blanca con banderas en azul y oro en el frente, un diseño que toma como referencia los murales que colorean el barrio de La Boca con los tonos característicos del mundo xeneize.

En la parte posterior del cuello sobresale la leyenda “Dale Boca, dale”, en alusión a un mural representativo del club. El uniforme se completa con shorts y medias a juego y forma parte de la línea iniciada el año pasado junto a las camisetas titular y suplente.

Las camisetas son la tercera opción de cada club en la temporada (Foto: X)

Por su parte, el Millonario apuesta al regreso del emblemático violeta, que en esta ocasión se combina con la clásica banda roja. La nueva casaca de los de Núñez incluye la palabra “Grandeza”, lema institucional, ubicada en la zona trasera del cuello.

Con estos osados nuevos modelos de indumentaria, los equipos más grande de Argentina se robaron la discusión pública. Hubo opiniones de todo tipo y diversos chistes sobre la apariencia de estas camisetas.

Los mejores memes y reacciones

La nueva camiseta de River pic.twitter.com/HtdPvErno0 — factus (@Factuus) February 7, 2026

Me compre la camiseta nueva de Boca y ahora tengo miedo que me confundan con Paredes, cuando la use. pic.twitter.com/GEjFJWxbZ7 — Juárez (@Juareeeezzz) February 10, 2026

River y boca: necesitamos una indumentaria alternativa, inovadora, algo que el hincha ame y se venda. Identidad con el club



Adidas: pic.twitter.com/yt2csP4TSr — AUBA (@Auba1994) February 10, 2026

El que diseñó la nueva camiseta de River debe ser hincha de Boca. pic.twitter.com/ReI8P4p6IZ — Stephen Kong 📺 (@BetaKong05) February 10, 2026

Están todos bardeando la camiseta nueva de boca y a mi si me gustó mucho pic.twitter.com/F1jKEqWvCy — vic🦕✨️ (@MALEVCUCARACHON) February 10, 2026