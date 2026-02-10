LA NACION

Las nuevas camisetas de Boca y de River: los mejores memes y reacciones

Los clubes presentaron sus casacas alternativas y despertaron una catarata de comentarios en las redes sociales; mirá los más destacados

Adidas dio a conocer este martes las nuevas camisetas alternativas de Boca Juniors y River Plate para la temporada 2026. Las prendas, que ya se encuentran disponibles para la venta, despertaron una ola de comentarios en las redes sociales ya que son modelos que rompen con la indumentaria tradicional de los equipos. A partir de la publicación, los usuarios tuvieron múltiples reacciones y dejaron divertidos memes que valen la pena repasar.

La indumentaria del conjunto de La Ribera luce una base blanca con banderas en azul y oro en el frente, un diseño que toma como referencia los murales que colorean el barrio de La Boca con los tonos característicos del mundo xeneize.

En la parte posterior del cuello sobresale la leyenda “Dale Boca, dale”, en alusión a un mural representativo del club. El uniforme se completa con shorts y medias a juego y forma parte de la línea iniciada el año pasado junto a las camisetas titular y suplente.

Por su parte, el Millonario apuesta al regreso del emblemático violeta, que en esta ocasión se combina con la clásica banda roja. La nueva casaca de los de Núñez incluye la palabra “Grandeza”, lema institucional, ubicada en la zona trasera del cuello.

Con estos osados nuevos modelos de indumentaria, los equipos más grande de Argentina se robaron la discusión pública. Hubo opiniones de todo tipo y diversos chistes sobre la apariencia de estas camisetas.

Los mejores memes y reacciones

