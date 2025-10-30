Cristiano Ronaldo Jr., de 13 años, continúa su formación en las inferiores del Al Nassr y fue convocado a la selección Sub-16 de Portugal. Este llamado genera expectativas sobre su futuro en el fútbol y la posibilidad de que comparta equipo con su padre, un anhelo que ilusiona a los fanáticos.

¿Cuántos años tiene el hijo de Cristiano Ronaldo y en qué equipo jugará?

Cristiano Ronaldo Jr., conocido como Cristianinho, nació el 17 de junio de 2010, por lo que tiene 15 años. Actualmente, juega en las inferiores del Al Nassr de Arabia Saudita, equipo donde también milita su padre.

Cristiano Jr. y Cristiano Ronaldo, cerca de jugar juntos en Primera

Convocatoria a la selección Sub-16 y el sueño de junto a su padre

El joven fue convocado a la selección Sub-16 de Portugal para la Copa de las Federaciones, torneo que se disputó en Antalya, Turquía, del 30 de octubre al 4 de noviembre, un evento que representa un paso significativo en su carrera. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) incluyó a Cristianinho entre los 22 jugadores elegidos para disputar la Copa de las Federaciones. En mayo, brilló en el Torneo Vlatko Markovic, en Croacia, donde marcó un doblete en la final ante el país anfitrión (2-3).

Cristiano Jr. anhela compartir equipo con Cristiano Ronaldo antes de su retiro. “Me gustaría jugar con él, pero eso no es algo que me quite el sueño. Ya veremos. Esa posibilidad está más en sus manos que en las mías”, declaró el joven. Cristiano Ronaldo, cuyo contrato con el Al Nassr finaliza en junio de 2027, reconoció que su retiro se acerca.

Cristianinho, con la 7 del seleccionado juvenil de Portugal

Trayectoria, estilo de juego e interés europeo

Cristianinho acompañó a su padre en sus etapas en el Real Madrid, Juventus y Manchester United, donde se entrenó en las academias juveniles de estos clubes. Actualmente, reside en Riad junto a su familia. Su abuela, Dolores Aveiro, apoya de cerca su carrera. “Estoy muy orgullosa de mi niño, que sigue los pasos de su padre representando a nuestra selección. La abuela estará ahí, apoyándote”, escribió en sus redes sociales.

Cristiano Júnior mide 1,85 metros, es diestro y juega como delantero, preferentemente por la izquierda. Su estilo de juego recuerda a los primeros años de su padre en el Manchester United. A pesar de su corta edad, clubes como el Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Manchester United siguen de cerca su evolución.

Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su padre y sueña con jugar a su lado

Orgullo y proyección a futuro

Cristiano Ronaldo expresó su confianza en el potencial de su hijo: “Es muy competitivo, como yo cuando era pequeño. No le gusta perder. Será como yo, estoy seguro al 100%. Me gusta enseñarle algunas cosas, pero será lo que él quiera. Yo siempre lo voy a apoyar. Claro que me encantaría que fuera futbolista, porque tiene esa pasión. Tiene buen cuerpo, es rápido, técnico y dispara bien. Pero no le quiero meter presión”, comentó el goleador en una entrevista con DAZN.

Cristiano Ronaldo, con 950 goles oficiales, busca alcanzar los 1000. La posibilidad de jugar con su hijo representa un gran desafío en su carrera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.