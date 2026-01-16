Dakar 2026: así están las tablas de posiciones generales del rally, tras la etapa 12

Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos; Nicolás Cavigliasso-Valentina Pertegarini y Benjamín Pascual se mantienen terceros en Challenger y Mission 1000
Se desarrolló este viernes la penúltima etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita con la participación de pilotos de 96 nacionalidades. Tras el tramo que unió Al Henakiyah con Yanbu, con un recorrido de 720 kilómetros, hubo movimientos en las tablas de posiciones de varias categorías, mientras que otras no sufrieron grandes modificaciones en los primeros puestos.
Entre los argentinos, el más destacado sigue siendo Luciano Benavides, aunque quedó segundo en esta etapa y perdió el liderazgo de la categoría motos con el estadounidense Ricky Brabec, que ahora le saca casi cuatro minutos de ventaja. En Challenger, la pareja conformada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se mantiene en el tercer lugar, misma posición que Benjamín Pascual en Mission 1000.
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - 48 horas, 8 minutos y 12 segundos
- Luciano Benavides (Argentina) - +3 minutos y 20 segundos
- Tosha Schareina (España) - +27 minutos y 51 segundos
Autos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 48 horas, 1 minuto y 51 segundos
- Nani Roma (España) - +15 minutos y 2 segundos
- Mattias Ekstrom (Suecia) - +23 minutos y 21 segundos
Challenger
- Pau Navarro (España) - 53 horas, 49 minutos y 52 segundos
- Yasir Seaidan (Sudáfrica) - +25 minutos y 53 segundos
- Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Argentina)- +37 minutos y 45 segundos
Camiones
- Vaidotas Zala (Lituania) - 56 horas, 1 minuto y 54 segundos
- Ales Loprais (República Checa) - +21 minutos y 24 segundos
- Mitchel van den Brink (Países Bajos) - +30 minutos y 22 segundos
SSV
- Brock Heger (Estados Unidos) - 54 horas, 14 minutos y 13 segundos
- Kyle Chaney (Estados Unidos) - +1 hora, 3 minutos y 46 segundos
- Xavier De Soultrait (Francia) - +1 hora, 24 minutos y 25 segundos
Dakar Classic
- Karolis Raisys (Lituania) - 588 puntos
- Ondrej Klymciw (República Checa) - 923
- Josef Unterholzner (Italia) - 1024
Mission 1000
- Jordi Juvanteny (España) - 217 puntos
- Fran Gómez Pallas (España) - 211
- Benjamín Pascual (Argentina) - 189
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 57 horas, 13 minutos y 54 segundos
- Sara Price (Estados Unidos) - +3 horas, 56 minutos y 59 segundos
- Sthepane Peterhansel (Francia) - +38 horas y 15 minutos y 38 segundos
El Rally Dakar 2026 finaliza este sábado, en la madrugada de la Argentina, con la etapa decisiva: constará de apenas 141 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
- 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
- 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-
- 10/1 - Descanso en Riyadh -completada-
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir -completada-
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir -completada-
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon) -completada-
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon) -completada-
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah -completada-
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu -completada-
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
