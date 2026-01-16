Dakar 2026: así están las tablas de posiciones generales del rally, tras la etapa 12

Se desarrolló este viernes la penúltima etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita con la participación de pilotos de 96 nacionalidades. Tras el tramo que unió Al Henakiyah con Yanbu, con un recorrido de 720 kilómetros, hubo movimientos en las tablas de posiciones de varias categorías, mientras que otras no sufrieron grandes modificaciones en los primeros puestos.

Entre los argentinos, el más destacado sigue siendo Luciano Benavides, aunque quedó segundo en esta etapa y perdió el liderazgo de la categoría motos con el estadounidense Ricky Brabec, que ahora le saca casi cuatro minutos de ventaja. En Challenger, la pareja conformada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se mantiene en el tercer lugar, misma posición que Benjamín Pascual en Mission 1000.

Una gran estrategia de equipo le permitió al estadounidense Ricky Brabec quitarle el liderazgo en motos a Luciano Benavides GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Tabla de posiciones del Dakar 2026

Motos

Ricky Brabec (Estados Unidos) - 48 horas, 8 minutos y 12 segundos

Luciano Benavides (Argentina) - +3 minutos y 20 segundos

Tosha Schareina (España) - +27 minutos y 51 segundos

Autos

Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 48 horas, 1 minuto y 51 segundos

Nani Roma (España) - +15 minutos y 2 segundos

Mattias Ekstrom (Suecia) - +23 minutos y 21 segundos

Nasser Al-Attiyah, implacable en autos; el qatarí está cada vez más cerca del título GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Challenger

Pau Navarro (España) - 53 horas, 49 minutos y 52 segundos

Yasir Seaidan (Sudáfrica) - +25 minutos y 53 segundos

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Argentina)- +37 minutos y 45 segundos

Camiones

Vaidotas Zala (Lituania) - 56 horas, 1 minuto y 54 segundos

Ales Loprais (República Checa) - +21 minutos y 24 segundos

Mitchel van den Brink (Países Bajos) - +30 minutos y 22 segundos

SSV

Brock Heger (Estados Unidos) - 54 horas, 14 minutos y 13 segundos

Kyle Chaney (Estados Unidos) - +1 hora, 3 minutos y 46 segundos

Xavier De Soultrait (Francia) - +1 hora, 24 minutos y 25 segundos

Dakar Classic

Karolis Raisys (Lituania) - 588 puntos

Ondrej Klymciw (República Checa) - 923

Josef Unterholzner (Italia) - 1024

Mission 1000

Jordi Juvanteny (España) - 217 puntos

Fran Gómez Pallas (España) - 211

Benjamín Pascual (Argentina) - 189

Stock

Rokas Baciuska (Lituania) - 57 horas, 13 minutos y 54 segundos

Sara Price (Estados Unidos) - +3 horas, 56 minutos y 59 segundos

Sthepane Peterhansel (Francia) - +38 horas y 15 minutos y 38 segundos

El Rally Dakar 2026 finaliza este sábado, en la madrugada de la Argentina, con la etapa decisiva: constará de apenas 141 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-

6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-

7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-

8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-

10/1 - Descanso en Riyadh -completada-

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir -completada-

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir -completada-

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon) -completada-

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon) -completada-

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah -completada-

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu -completada-

17/1 - Etapa 13: Yanbu.