Darío Benedetto publicó una foto del plantel de Boca y una presencia llamó la atención

El delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, publicó este jueves una foto en su cuenta de Instagram que dio que hablar por varios motivos. Se trata de una imagen multitudinaria, donde se encuentran la mayoría de los miembros del plantel xeneize vestidos de “civil” y en un ambiente distendido. Al frente de todos, se lo observa al humorista y animador de eventos Alfredo Silva.

“Hay Equipo PAAAA” escribió Benedetto en el epígrafe del posteo, junto a dos emojis de corazones de colores azul y amarillo. Entre los futbolistas que se ven en la foto, aparecen Frank Fabra, Aaron Molinas, Alan Varela, Marcos Rojo, Juan Ramírez, Javi García, Marcelo Weigandt, Sebastián Villa, Nicolás Orsini, Carlos Izquierdoz, Pol Fernández, Pulpo González, Ezequiel Zeballos y Cristian “Kichán” Pavón.

La foto que subió Benedetto Instagram Darío Benedetto

Justamente, el nombre de “Kichán” se convirtió en tendencia en Twitter por haber aparecido otra vez en una foto grupal cuando no es tenido en cuenta por el DT Sebastián Battaglia, y desde hace meses, tiene su contrato arreglado con el Atlético Mineiro para jugar en el club brasileño a partir de julio.

La salida del exatacante de la selección argentina está envuelta en polémicas por irse en condición de libre y, en consecuencia, no dejarle ninguna retribución económica al club, del que forma parte desde 2015. En ese sentido, algunos usuarios le recriminan al jugador su actitud con la institución.

Uno de los tuits en relación a la presencia de Pavón en la foto que publicó Benedetto Instagram Benedetto

El futbolista de 26 años, que formó parte del equipo “Albiceleste” en el Mundial Rusia 2018, comentó la publicación con un mensaje que le agregó más morbo a la situación. “Qué buen equipo lpm”, respondió, y agregó los emojis de palmas y unos brazo exhibiendo los bíceps. Además, arrobó al “Pipa”.

En tanto, el delantero Sebastián Villa, quien se encuentra envuelto en dos procesos penales por violencia de género, también respondió a la imagen con un mensaje de afecto a sus colegas: “Grandes jugadores y como personas unos fenómenos”. Asimismo, añadió emoticones de rayos, manos en alto y corazones varios. Por último, el joven futbolista Exequiel Zeballos, una de las figuras emergentes del plantel, escribió “familia”.

Benedetto viene de quedar marginado de la última convocatoria de Battaglia en el partido que Boca disputó ante Ferro Carril Oeste por los 16avos. de la Copa Argentina, tras haberse ausentado al entrenamiento matinal del domingo junto a Marcos Rojo. Según trascendió en la prensa, el nueve del equipo “se quedó dormido”. En tanto, el defensor habría pasado la noche del sábado en un boliche.

Rojo y Benedetto, referentes del plantel de Boca, se ausentaron al entrenamiento del domingo por la mañana Twitter @la12tuittera

El entrenador xeneize había convocado al entrenamiento a once jugadores, con la cabeza puesta en el partido que, finalmente, el equipo de La Ribera ganaría frente al equipo de la Primera Nacional. Consultado por la ausencia de Benedetto y Rojo en la lista, Battaglia contestó: “Yo hablé con ellos. Están tranquilos, saben cómo me manejo y cómo es la situación. Son importantes para nosotros, pero tenemos reglas que llevar adelante y cumplir, que las saben todos. No hay mucho más que pensar en lo que se viene y trabajar en eso”. Al mismo tiempo, el técnico informó que formarían parte de la lista para el encuentro frente a Central Córdoba por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).