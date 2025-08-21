Davoo Xeneize apagó el streaming de manera abrupta por los graves incidentes en Independiente: “Duele mucho”

Davoo Xeneize decidió cortar su transmisión en vivo en repudio a los incidentes ocurridos en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, el cual quedó cancelado por la Conmebol y no se volverá a disputar.

“No voy a seguir con el stream, siento que no corresponde y espero que me entiendan. Duele mucho lo que pasó, yo no puedo seguir haciendo chistes y esperando que la gente se reía después de lo que pasó. Les pido disculpas y espero que me sepan entender. Cuando está en juego la vida de las personas lo que menos importa es el partido, ni el programa, es muy grave”, exclamó el reconocido streamer, desconsolado por las impactantes imágenes y videos que llegaban desde Avellaneda.

Davoo Xeneize expresó su repudio ante los incidentes en el partido de la Copa Sudamericana

Otro streamer que compartió el sentimiento fue Martín Disalvo, más reconocido como Coscu, quien se expresó al respecto en su cuenta de X. “Qué tristeza ver como no existen los límites. Realmente es escalofriante, imposible de creer. Realmente no tiene sentido lo que pasó”, subrayó.

Coscu se sumó a los mensajes de desconsuelo por lo ocurrido en el partido de Independiente y U de Chile

En esa misma línea de pensamiento, la cuenta del usuario español MisterChip (@2010MisterChip) también expresó su sentimiento sobre lo sucedido. “Las imágenes que he visto son terribles. Uno de los episodios más tristes en la historia del fútbol sudamericano. Lanzamientos de ladrillos, gente con barras de acero en las tribunas, hinchas que saltan al vacío para no ser agredidos… esto no puede, no debe quedar impune“, lamentó.

MisterChip se refirió a los brutales incidentes ocurridos en el encuentro de Independiente y Universidad de Chile

“Hay muchas cámaras en los estadios para identificar a los agresores. Los que provocaron todo este caos tienen que pagar por ello”, lanzó la cuenta especializada en datos y estadísticas del fútbol mundial.

Qué sucedió en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile

El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile quedó suspendido por Conmebol y próximamente se conocerán las sanciones correspondientes para cada equipo. En el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el árbitro Gustavo Tejera determinó a los 2 minutos del segundo tiempo que no había garantías para continuar las acciones.

Las imágenes escalofriantes del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile ALEJANDRO PAGNI - AFP

El foco de conflicto se generó cuando los hinchas visitantes, ubicados en la cabecera alta del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, comenzaron a arrojar objetos pesados y contundentes contra la parcialidad de Independiente.

Pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios eran los objetos que caían sobre la tribuna popular y plateas de Independiente, en un hecho que escaló con el correr de los minutos hasta tornarse inviable para la reanudación del encuentro que hasta el momento iba 1-1.

Miren cómo se tira este desde la tribuna, probablemente haya muerto.#Independiente #UdeChile pic.twitter.com/wF0kuP2bGM — Eric sin K (@Eric_Artic) August 21, 2025

El árbitro uruguayo Tejera tomó la determinación de no continuar el partido al ver cómo hinchas de Independiente saltaban a la cancha, en busca de un espacio de contención ante tamaño conflicto entre las hinchadas. Mientras, por los altoparlantes del estadio, se pedía a la parcialidad visitante que desaloje la tribuna como condición para que el partido siga.

Al piso.



Un hincha de Independiente desmayando a un hincha de la U de chile con un tablón de madera. pic.twitter.com/j3ZX7h4PXg — mattirp (@mattirp_) August 21, 2025

Sin las garantías pertinentes para reanudar un partido completamente desvirtuado, varios hinchas de la U de Chile se marcharon en medios de corridas y pedradas. Quienes no pudieron salir o quedaron atrapados en medio de una disputa con la Policía de la Provincia de Buenos Aires sufrieron el salvajismo extremo de un grupo de barrabravas de Independiente, que ingresaron a la cabecera alta con el afán de golpear y quitarle la ropa a los simpatizantes chilenos.

En una lucha cuerpo a cuerpo entre hinchas -sin la intervención de la Policía que aguardaba en el perímetro de la cancha-, algunos decidieron tirarse desde la platea alta al vacío con tal de no recibir una golpiza mayor por parte de los barrabravas de Independiente que tomaron partido por las agresiones iniciales.

Hola, y la Policía de la Provincia dónde está???? pic.twitter.com/fb2f1FbY8G — NICO SINGER (@NicolasSinger) August 21, 2025

Ante la magnitud de los hechos, Conmebol decidió “cancelar” el partido -no se reanudará- “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”.