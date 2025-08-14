De cuánto fue la millonaria cifra en la que cerrraron el traspaso de Mastantuono de River al Real Madrid

Franco Mastantuono, la joven promesa de River Plate, es el nuevo jugador del Real Madrid. El club español oficializó su contratación este jueves en España, tras meses de especulaciones. La operación, que marca un hito en la carrera del futbolista y establece un nuevo récord en el mercado de pases nacional, se concretó luego de que el jugador cumpliera 18 años.

Franco Mastantuono ya tuvo su presentación oficial en el Real Madrid Real Madrid

El traspaso récord de Mastantuono

El Real Madrid invirtió 45 millones de euros en Franco Mastantuono, lo que convierte a esta operación en el traspaso más costoso en la historia del fútbol argentino. La incorporación se concretó este jueves 14 de agosto en el día de su cumpleaños número 18, y la presentación oficial se realizó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Esta fecha fue clave, ya que permitió sortear las restricciones impuestas por la FIFA para las transferencias internacionales de menores de edad.

La palabra de Franco Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid

River Plate informó que Franco Mastantuono ejecutó su cláusula de rescisión el 11 de junio de 2025, en conjunto con el Real Madrid, de modo que finalizó anticipadamente su contrato en el club argentino. El desglose de gastos de la operación es el siguiente:

Monto total de la operación: € 63,2 millones (USD 72,6 millones)

Monto neto para River Plate: € 45 millones (USD 51,7 millones)

Fisco español: € 11,8 millones (USD 13,6 millones)

Futbolistas Agremiados: € 1,4 millones (USD 1,6 millones)

Fondos Estructurales AFA: € 0,9 millones (USD 1 millón)

Decreto 510/2023: € 3,6 millones (USD 4,1 millones)

Otras tasas: € 0,5 millones (USD 0,6 millones)

El recibimiento de Mastantuono en España

El Real Madrid emitió un comunicado oficial para anunciar la contratación de Franco Mastantuono por seis temporadas, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2031. El club destacó su formación en la cantera de River Plate y sus logros, como convertirse en el goleador más joven en la historia del club y ganar una Supercopa de Argentina. “A sus 17 años, también es el jugador más joven en jugar un partido oficial con la selección de Argentina en toda su historia”, agregó el comunicado.

El comunicado del Real Madrid sobre el traspaso de Franco Mastantuono (Fuente: @realmadrid)

Durante las últimas semanas, Mastantuono se encontraba en Madrid junto a su familia, alojado en un hotel cercano al estadio Santiago Bernabéu. A pesar de no poder entrenar con el plantel, siguió un plan de entrenamiento personalizado y una dieta diseñada por el cuerpo técnico del Real Madrid, según informó el diario Marca. Su familia aprovechó para conocer la ciudad y visitar lugares emblemáticos como el Mercado de San Miguel y el Parque del Retiro.

La foto familiar de Franco Mastantuono en su presentación en el Real Madrid

Se espera que Mastantuono se integre al plantel profesional del Real Madrid de inmediato. Desde este jueves, el mediocampista está a disposición del entrenador Xabi Alonso y puede entrenarse con el resto del equipo. No se descarta que sea convocado para el partido del próximo martes 19 contra Osasuna, lo que podría marcar su debut oficial. Por el momento, llevaría el dorsal número 25, el único libre en el plantel profesional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.