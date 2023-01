Denuncian a Pablo Ledesma, exjugador de Boca Juniors, por una pelea con un vendedor ambulante de River en Mina Clavero

escuchar

El exjugador de Boca Juniors y DT de la octava del club xeneize, Pablo Ledesma, fue denunciado por un vendedor ambulante por haberlo atacado presuntamente a base de golpes y puños en Mina Clavero, Córdoba. Las imágenes de la contienda fueron divulgadas en redes sociales.

Según reportó el medio local La Voz, el altercado tuvo lugar el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, los videos del hecho cobraron notoriedad el jueves. José Gustavo Gauna, presunta víctima de la agresión, dio su versión de lo sucedido en declaraciones a El Show del Lagarto (El Doce).

“Ocurrió cerca de las 11 de la mañana. [Pablo] Ledesma me vio el tatuaje y me empezó a cantar”, indicó en referencia a un tatuaje que tiene en el brazo derecho, con la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en 2018. Gauna admitió haberle contestado, pensando que se trataba de una broma.

Pablo Ledesma, exjugador de Boca Juniors, se vio involucrado en una pelea con un vendedor ambulante

“Le dije: ‘Esta no te la olvidás más’ , aseguró. Como consecuencia de la respuesta, ambos comenzaron a intercambiar insultos. En ese momento, el vendedor estaba con su pareja, sus hija y su hermano. Ledesma también estaba en familia: lo acompañaban dos de sus hermanos y su hijo.

“Minutos después del intercambio, se me vinieron todos encima y me empezaron a golpear, Me tiraron al piso, me golpee la cabeza contra el asfalto y Pablo me pegó piñas en la cabeza. Tampoco supe si tenían un arma blanca o de fuego. Nunca pensé que pudiera llegar a este punto”, lamentó.

Insistió a continuación en que los hijos del exmediocampista “lloraban” y le decían “basta papá”. “Parecía venir del boliche. Fue muy violento”, agregó.

El tatuaje de la Copa Libertadores 2018 que habría sido motivo de discordia entre Pablo Ledesma y el vendedor ambulante Captura de Pantalla

Según el abogado de Gauna, Iván Adolfo Mochkofsky, al hombre le “cuesta masticar”, presenta “dolores en todo el cuerpo” y tiene el” tobillo hinchado”. “A mi mujer le dieron una trompada en la cabeza y en el pecho. En el video no se ve todo lo que sucedió”, acusó el vendedor

Mochkofsky dijo que el hombre “formuló la denuncia correspondiente por ante la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, y en el día de la fecha se presentó como querellante particular, a los fines de que se impute a Ledesma y se eleve la causa a juicio”.

Existe aun así una versión contrapuesta a la del denunciante, en la que se sostiene que fue el hincha millonario el que inició las agresiones verbales. Según la misma, este “cargó” al deportista durante dos cuadras y la violencia física se desató después de que insultara a su hijo.

En las grabaciones que trascendieron en Twitter, solo se pueden apreciar algunos momentos de la pelea, por lo que no está claro que fue lo que sucedió. Además, tampoco se distingue si fue el mismo Pablo Ledesma quien golpeó a alguien o se limitó a tratar de separar a los involucrados.

