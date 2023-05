Descubren un tatuaje “oculto” de Lionel Messi y crecen las dudas sobre su futuro en el PSG

escuchar

Sin dudas, el viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita dio mucha tela para cortar. Por fuera de la sanción que recibió de su club, el PSG, La Pulga lució en las fotos que se tomó como embajador de turismo del país árabe un nuevo tatuaje, que alimentó los rumores sobre su posible nuevo destino tras conocerse que no continuará en el conjunto parisino después del 30 de junio, cuando venza su contrato.

فيرناندو بولو: الصورة حقيقية هذا الوشم جديد لميسي لكن تم التخطيط له منذ سنتين



ميسي أراد وشم الرقم 10 وشعار الارجنتين وأيضاً شعار برشلونة أكثر ثلاث أشياء أهمية في حياته المهنية



لا علاقة للوشم باحتمالية العودة لـ برشلونة pic.twitter.com/ToQDjxbrIW — Messi Xtra (@M30Xtra) May 4, 2023

Desde hace muchos años, Messi tiene sobre su pierna izquierda una “manga” de color negro, donde también tiene tatuado el número 10 y el escudo argentino. Sin embargo, sobre ella, ahora sumó una nueva “incorporación”: se trata del escudo del Barcelona, el club que lo formó como futbolista. La imagen fue difundida por una cuenta fanática de Leo, que también cita al periodista local Fernando Polo, quien certifica que la imagen es “real” y agrega: “Este tatuaje es nuevo para Messi, pero fue planeado hace dos años”.

En cualquier caso, el hecho de que su nuevo tatuaje haya tomado notoriedad cuando se confirmó su partida del PSG, aunque no el destino que tendrá a partir de junio, llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

Lionel Messi y un... ¿nuevo tatuaje? Twitter

Sin embargo, todavía no hay una definición clara sobre le futuro del campeón del mundo. En las últimas horas, el titular de La Liga de España, Javier Tebas, indicó que Barcelona podrá incorporar a Messi siempre y cuando haya un “equilibrio presupuestario”, en el marco del Fair Play financiero. “Para ello, Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. La otra es la norma del 40%. En esas dos formas tienen que encajar lo que quieren hacer. Ahí, no entramos. Si le cabe uno o siete en ese importe, no entramos”, añadió.

“Para ambas opciones debe haber contención del gasto. Hay que hacer cosas creíbles, o tendrán que fichar con el 40% de ahorro. No hablamos de si es Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi, pero en La Liga no se mira si viene o no”, explicó.

Messi, con la camiseta del Barcelona: ¿volverá a ocurrir? CRISTINA QUICLER - AFP

Al mismo tiempo, señaló que, desde La Liga, “no se mira si traen la documentación para Leo Messi o Kylian Mbappé. No se mira, como dicen, si para Messi en La Liga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo”.

Mientras tanto, la dirigencia del PSG reforzó la seguridad en los domicilios particulares de Lionel Messi, el brasileño Neymar y el italiano Marco Verratti. Además, tomó una decisión similar en el campo de entrenamiento de Camp des Loges, donde practican los jugadores. Los futbolistas en cuestión son sindicados por los ultras como responsables del irregular momento que atraviesa el conjunto francés.

El miércoles, los mismos se apostaron en la sede del club en Boulogne-Billancourt, cerca del Parque de los Príncipes, con el objetivo era exteriorizar la bronca por los resultados deportivos de este año. Los apuntados fueron los mencionados futbolistas, y el entrenador Christophe Galtier.

LA NACION