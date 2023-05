Un periodista de El Chiringuito estalló contra el PSG por la sanción a Lionel Messi

escuchar

El columnista de El Chiringuito Cristóbal Soria salió esta semana en defensa del futbolista argentino Lionel Messi, luego de que se conociera que PSG sancionará al capitán de la selección por un viaje, presuntamente sin aviso, a Arabia Saudita.

Confeso fanático de La Pulga, Soria publicó un contundente video en sus redes sociales, y comparó la relevancia entre el jugador argentino y la institución francesa, siempre con su particular tono. “Lo voy a decir muy cortito y que nadie se moleste, pero que lo entienda todo el mundo: un respeto a su santidad Leo Messi, que una media de Leo tiene mucha más importancia de historia que no sé cuántos años tenga el PSG. Así que un respeto”.

Incrédulo por la suspensión de dos partidos que sufrirá La Pulga, quien no seguiría en PSG al finalizar su contrato el próximo 30 de junio, Soria se preguntó: “¿Cómo que sancionarlo? ¿Pero ustedes que se han creído? Si tenés que estar agradecido toda la vida de que Leo se haya puesto la camiseta y el escudo del PSG, ¿y ahora se lo pagas con esto?”.

En el final de la filmación, le sugiere a Messi que se vaya del PSG, y con un insulto, le piden que “dejen de molestar a su santidad”, tal como llama al siete veces ganador del Balón de Oro.

Un periodista de El Chiringuito estalló contra el PSG por su sanción a Messi

Las encendidas defensas de Soria hacia Messi son habituales en el programa del que participa, al igual que en sus publicaciones de redes sociales. Soria trabajó como delegado de campo en el Sevilla F.C. entre 2000 y 2011. Sin embargo, alcanzó notoriedad internacional en el programa deportivo de España.

Meses atrás, por ejemplo, mantuvo un fuerte cruce con el periodista Martín Liberman. En una entrevista que le concedió al canal Doble Mérito, Soria criticó al comentarista deportivo por, supuestamente, “comparar a Su Santidad Leo Messi con el muchacho de las cejas y de las cremas en la cara”, en relación a Cristiano Ronaldo.

En aquella ocasión, admitió que no concibe que el periodista argentino compare al futbolista luso con Messi, campeón del mundo con su selección en 2022. “CR7 evidentemente es un buen jugador, goleador, que se ha hecho para tener condiciones físicas muy potentes, fuertes, y las ha adaptado al fútbol. Pero comparar eso con ‘El chiquitito’, con las cosas que hace y demás, no tiene sentido. Y si encima, eres argentino... Yo entiendo uno que sea del Real Madrid. Pero que venga un argentino a querer hacerle la guerra a Leo para ponderar a CR7, no lo entiendo”, lanzó.

Lejos de quedarse callado, el periodista argentino salió a responderle a Soria, a quien le aconsejó prepararse para “mejorar su vocabulario”, ya que no se le “entiende” cuando habla”. “¡Preparate, formate, lee, crecé! ¡Serás siempre un bocón!”, le espetó en aquella ocasión.

LA NACION