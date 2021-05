Día de Star Wars: la envidiable colección que Alejandro Fantino tiene de la icónica saga

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars por cómo suena la fecha en inglés (May the fourth), que se asemeja a la emblemática frase de la saga de George Lucas “May the force be with you”. La película tiene millones de fanáticos en el mundo y uno de ellos parece ser Alejandro Fantino, quien publicó un mensaje en las redes sociales que denotó su amor por La guerra de las galaxias.

“En el Día Internacional de Star Wars, quiero recordarles que una de mis obras maestras es haber guardado en carbonita el cuerpo de Han Solo”, comenzó en su saludo Fantino, para el que se puso la máscara de Boba Fett, un cazarecompensas que apareció en los episodios 5 y 6 de la saga y en El Mandaloriano.

Por otro lado, luego de mostrar el cuadro del personaje interpretado por Harrison Ford que tiene en su casa, el periodista deportivo continuó: “Además, agradecerle a Disney este retrato precioso y genial de El Mandaloriano”.

Alejandro Fantino se sumó al Dia de Star Wars y mostró su impresionante colección de objetos de la saga

No es la primera vez que el conductor denota su pasión por el filme de ciencia ficción. El año pasado, cuando transmitía Fantino a la tarde desde su casa por la cuarentena por coronavirus, en una ocasión se vio que tenía detrás un stormtrooper gigante. Este personaje correspondía a uno de los soldados que integran el ejército del Emperador Galáctico en la película.

Fantino cuenta en su casa con un microcine, donde también tiene un flipper de Star Wars. Pilar Bustelo

En la fecha que se celebra a nivel global y en la cual los festejos se extendieron en las redes sociales -Google, por ejemplo, lanza en su sitio papelitos e imágenes de Star Wars si uno tipea el nombre del filme-, Fantino concluyó: “Gracias y que la fuerza los acompañe”.

LA NACION