Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre y a qué hora son los festejos

El Día del Hincha de Boca se celebra el 12 de diciembre de cada año en la Argentina. Es una fecha en la cual los hinchas xeneizes festejan el fanatismo por este club, que ganó 74 títulos en su historia. Además, es el mayor ganador de campeonatos a nivel nacional.

En esta jornada, sus simpatizantes se reúnen para celebrar y La Bombonera abre sus puertas para los festejos. Es una costumbre que tiene más de 10 años ya. De todos modos, muchas personas se preguntan el origen de esta festividad.

Por qué se celebra el Día del Hincha de Boca el 12 de diciembre

Con el objetivo de rendir homenaje y demostrar su fidelidad a este club, el 12 de diciembre de 2012, los fanáticos realizaron una manifestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La fecha fue elegida gracias a que triplicaba el número 12 (por el día, el mes y el año), y esta cifra está especialmente relacionada con la hinchada y la historia de Boca Juniors.

Si bien el motivo de estas concentraciones es festivo, el primer aniversario de esta celebración se vio interrumpido por incidentes en la ciudad. Por esto, el club decidió trasladar el encuentro a su estadio, donde ―durante los últimos años― se llevaron a cabo shows musicales, presentaciones de celebridades del fútbol, reconocimientos especiales y desfiles.

Desde el 2012 se celebra esta fecha Fabián Marelli - LA NACION

El número 12 es muy significativo para la historia de Boca Juniors. ¿De dónde surge? Nació durante una gira que hizo el equipo de La Boca en Europa durante 1925. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y refuerzos de otros clubes viajaron todos en barco al Viejo continente. En ese contexto, el conjunto azul y amarillo ganó un total de 15 partidos de los 19 disputados: 13 de ellos en España, cinco en Alemania y uno en Francia. De esta travesía, se destacaron los triunfos a equipos como el Real Madrid y el Atlético Madrid. Manuel Seoane, figura prestada del club El Porvenir, fue el máximo goleador con 12 goles.

Existe otra explicación para explicar la importancia del número 12 para los xeneizes. Dentro del grupo que hizo esa histórica gira estaba Victoriano Agustín “Toto” Caffarena, el entonces escribano que acompañaba al equipo. Además de ejercer su profesión, él cumplía diversos roles para el equipo. Si era necesario, trabajaba como utilero, técnico o masajista. Asimismo, fue uno de los principales financistas de este viaje, por lo que el plantel decidió nombrarlo como “el jugador número 12″. A partir de la década de los 70, esta denominación cobró mayor reconocimiento al tomar el número 12 para bautizar a la hinchada del club.

Archivo

A qué hora son los festejos de Boca por el 12/12

Desde el club Boca Juniors informaron a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que La Bombonera estará abierta para recibir a sus hinchas y festejar esta ocasión. Las puertas del estadio abrirán a partir de las 17, una hora antes de que inicie el evento.

La convocatoria de Boca Juniors para celebrar el 12/12 en La Bombonera Instagram

Habitualmente, la invitación está solo abierta para los socios, que deben presentar en la puerta su carnet. Sin embargo, este año también se abrió a quienes no son socios. Para ingresar, solo deben mostrar su DNI. De todos modos, es habitual encontrar hinchas en las calles durante esta fecha que se congregan frente al Obelisco de modo espontáneo.