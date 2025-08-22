Dibu Martínez reaccionó al penal que atajó Franco Armani

El jueves, River Plate le ganó por penales a Libertad de Paraguay y Franco Armani se convirtió en la figura central del partido. Con la felicidad de haber pasado a cuartos de final en la Copa Libertadores, el arquero recibió gran cantidad de elogios en redes sociales, pero uno en particular llamó la atención de todos los usuarios: el de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Su compañero en la selección argentina le dejó un mensaje a través de Instagram: "Claroooo pulpo“. Además, agregó un emoji de un fuego y otro de un corazón. Este apoyo fue muy importante para Armani, quien durante años recibió críticas por su desempeño en la etapa de penales. Y es que el equipo millonario llevaba seis años sin salir victorioso de una tanda de penales. La última vez que River había ganado desde los doce pasos fue en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2019, cuando venció a Cruzeiro.

La cuenta oficial de River Plate compartió una foto del emotivo abrazo de Franco Armani y Enzo Pérez que emocionó a muchos, incluido a Dibu Martínez (Foto: Instagram @riverplate)

El próximo desafío para el equipo rioplatense será enfrentar al equipo brasileño Palmeiras. El partido de ida se disputará en el Estadio Monumental, mientras que la revancha se jugará en el Allianz Parque, de San Pablo. Si bien las fechas exactas de estos partidos todavía no fueron definidas por la Conmebol, el calendario establece que la acción de esta instancia se debe realizar en la semana del 17 de septiembre, mientas que las semifinales quedarían para la semana del 22 de octubre y la tan ansiada final para el 29 de noviembre.

El comentario de Dibu Martínez a Franco Armani en Instagram (Foto: Captura de pantalla de Instagram @riverplate)

Mientras Marcelo Gallardo prepara a sus jugadores para este desafío, también deberán enfrentar a Lanús por el Torneo Clausura. Este cruce se dará el lunes 25 de agosto a las 21:15, en el Estadio Ciudad de Lanús.