El saludo de Agus Gandolfo para Lautaro Martínez con motivo de su cumpleaños

Este viernes 22 de agosto, Lautaro Martínez cumplió 28 años y su esposa, Agustina Gandolfo, lo sorprendió con un emotivo posteo en sus redes sociales que generó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos, quienes no tardaron en dejarle un mensaje al futbolista en un nuevo aniversario de su natalicio.

Agustina Gandolfo y un romántico saludo para su esposo (Foto: Instagram/@agustina.gandolfo)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de un millón y medio de seguidores, la influencer publicó una serie de fotografías y videos que resumen algunos de los momentos que comparten como pareja. “Feliz cumpleaños a mi otra mitad. Gracias por cuidarnos tanto, y por trasmitirme esa paz que no sé bien cómo explicar con palabras”, expresó.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez se conocieron en 2018 (Foto: Instagram/@agustina.gandolfo)

Y continuó: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, siempre para cuidarte y acompañarte como vos lo haces e intentar que seas feliz. Te amo con todo mi corazón @lautaromartinez“.

El futbolista cumplió 28 años (Foto: Instagram/@agustina.gandolfo)

El posteo alcanzó rápidamente los miles de likes y obtuvo cientos de comentarios de los fanáticos de quien se desempeña como delantero en el Inter de Milán de la Serie A. “Fua qué mujer que te tocó Lautaro. La perfección en pareja son. Te felicito”; “Nuestra pareja real, felicidades, capitán” y “La relación a la que aspiro. ¡Feliz cumple Toro!”, fueron algunos de ellos. Sin embargo, el que más se destacó fue el del propio cumpleañero, que le contestó: “Doy gracias a Dios de haberte encontrado en esta vida. Te amo mi amor”.

La respuesta de Lautaro Martínez a su enamorada (Foto: Captura Instagram/@agustina.gandolfo)

Además de la publicación en el feed, la joven de 29 años compartió en sus stories parte de lo que fue la velada romántica en un lujoso restaurante de Milán. “Feliz cumpleaños, amor mío. Te amo con todo mi corazón”, expresó sobre un video en el que su enamorado sopla la velita de la torta.

El saludo de Agus Gandolfo para Lautaro Martínez con motivo de su cumpleaños

La historia de amor de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La historia de amor de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se remonta a 2018, cuando el futbolista jugaba en Racing y la mendocina estudiaba economía en Buenos Aires y era un rostro popular en las plataformas por sus consejos de vida sana y deporte. El flechazo fue inmediato cuando coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común y, como en aquel entonces él era compañero de Mauro Icardi, Wanda Nara ofició de celestina.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez son padres de Nina y Theo (Fuente: Instagram/@agus.gandolfo)

En poco tiempo, el amor de Lautaro y Agustina se afianzó y en 2018 se mudaron juntos a Italia, cuando él firmó con el Inter de Milán. A partir de ese momento, la pareja consolidó su relación y se convirtió en una de las más sólidas del ambiente. Gandolfo dejó su país para apoyar a su novio en su carrera futbolística y se enfocó en su faceta de influencer, a la vez que se abrió paso en el mundo empresarial. En 2021, inauguró Coraje, un local de gastronomía argentina en Milán.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo celebraron su amor con una megafiesta de casamiento con estrellas de la selección argentina, una vista de ensueños y cambios de look Instagram @lautaromartinez

En 2021, la pareja recibió a su primera hija, Nina. Mientras estaban a la espera de la llegada de Theo, su segundo hijo -quien nació el 3 de agosto de 2023-, en mayo de aquel año celebraron su casamiento en una lujosa ceremonia en el Lago de Como, en Italia, rodeados de amigos, familiares y un gran número del seleccionado argentino.