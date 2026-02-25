El comentarista de ESPN, Diego Latorre, analizó el cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en la conducción técnica de River Plate. La intervención mediática ocurrió un día después del anuncio de la renuncia del entrenador. El exfutbolista revisó las causas de la salida y el rendimiento del plantel profesional durante los últimos meses de competencia.

Qué dijo Diego Latorre sobre Marcelo Gallardo

Diego Latorre afirmó que el ciclo del entrenador concluyó debido a una falta de respuestas futbolísticas y una distorsión en la percepción de los éxitos previos. El analista vinculó el desenlace del proceso con el alejamiento de Martín Demichelis y la imposibilidad de construir un funcionamiento colectivo sin las figuras históricas del club. Según su visión, la idolatría excesiva impidió un análisis objetivo sobre el presente del equipo.

¿Por qué fracasó Gallardo en su vuelta a River?

La crítica a la “individualización de los triunfos”

El integrante del programa F90 sostuvo que el vínculo emocional con el director técnico nubló el juicio crítico de los aficionados y de los medios de comunicación. Latorre remarcó que los logros de años anteriores alteraron la visión general sobre el desempeño actual del plantel profesional.

Según el analista, la sociedad futbolística otorga los méritos de forma exclusiva al conductor y ignora el rol fundamental de los protagonistas en el campo de juego. El comentarista sentenció: “Se cree que el éxito fue solo de Gallardo”. El exfutbolista cuestionó la construcción de una figura mesiánica y mencionó la estatua en las instalaciones del club como un símbolo de esa personalización.

La situacion post Gallardo en River

Latorre subrayó que los triunfos de la primera etapa dependieron de la jerarquía de futbolistas específicos. El comentarista recordó a figuras como Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero, Lucas Pratto e Ignacio Fernández. Según su análisis, el entrenador contó con piezas clave que facilitaron la obtención de campeonatos.

El panelista advirtió en la red social Instagram: “Cuidado con el idilio de una sola persona en algo tan complejo como es el fútbol”. Para el analista, el deporte requiere una combinación de factores y no reside únicamente en la capacidad de un técnico. Latorre opinó que el período de gloria de 2018 perjudicó al propio protagonista porque generó una expectativa de infalibilidad difícil de sostener.

El factor Demichelis y la teoría del “karma”

El periodista vinculó el final de esta etapa con la salida de su predecesor en el cargo. Latorre sugirió que la forma en la cual ocurrió aquel relevo influyó en el ambiente institucional. El comentarista señaló que las gestiones para contactar al ídolo mientras el anterior técnico aún trabajaba produjeron un clima negativo.

Coudet pica en punta para reemplazar a Gallardo

El analista expresó: “Hay un karma y todo eso se paga alguna vez”. Según su visión, el debilitamiento de la gestión anterior mediante la aparición pública de un sucesor generó consecuencias anímicas a largo plazo. Latorre calificó como cruel la forma en la cual el equipo perdió efectividad y resultados en el último semestre.

Para el periodista, “creerse el dueño único del éxito” representa un error conceptual de gran magnitud. El exfutbolista indicó que la ausencia de un recambio apropiado de jugadores impidió que los buenos resultados se mantuvieran vigentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.