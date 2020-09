Diego Latorre: "Lionel Messi es rehén de una cláusula de su contrato"

Latorre también se preguntó cómo es posible que el presidente del Barcelona tenga a un jugador como Messi, insatisfecho dentro del plantel Fuente: Archivo

Lionel Messi confirmó que se quedará en Barcelona a pesar de que su intención inicial era dar un paso al costado. Debido a esta situación, en el programa Fox Sports Radio el exjugador Diego Latorre salió en defensa del argentino y atacó al negocio que rodea a los futbolistas.

"Esto nos tiene que hacer pensar cómo está conformado el negocio, cómo está cada pieza distribuida, dónde está el peón, dónde la torre o dónde el alfil. Y, a pesar de ser Messi, que quizás en la conciencia y valoración de la gente es la pieza principal del tablero de ajedrez dentro de una cancha de fútbol, fuera de de la cancha sigue siendo un peón", dijo Latorre sobre las escasas alternativas que tiene un futbolista ante el poderío de los clubes.

El exjugador continuó con la arremetida de los clubes de fútbol sobre los jugadores: "Hoy Messi es rehén de una cláusula de contrato. En un club en el que Messi debe mostrar sentimiento o gratitud, porque hace mucho que está, porque lo formaron como persona, porque quizás le dieron lo que en la Argentina no; resulta que es allí donde no se puede desligar de una cláusula de contrato que tiene que ver con el poder, pero no con el sentido común".

Posteriormente Latorre se preguntó cómo es posible que el presidente del Barcelona [Josep Maria Bartomeu] tenga a un jugador como Messi, insatisfecho dentro del plantel. "Evidentemente va a pagar un costo político, pero ahora está condenado porque el mismo protagonista está diciendo que no está contento con el presidente", manifestó el comentarista.

"Para jugar como juega Messi, tenés que estar feliz. Hay que estar con la cabeza conectada y liberada. Al primer partido que Messi y el Barcelona empate, se va a dudar de su compromiso con el club. Es un genio, pero me parece una mochila muy pesada para llevar durante un año. Yo no sé si hoy con 33 es capaz de soportar esa mochila", dijo Latorre con respecto a las responsabilidades que enfrentará el delantero al continuar en el club en las condiciones actuales.