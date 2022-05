Diego Latorre reveló de qué equipo es hincha y contó que casi se mete en la política del club

Diego Latorre supo deslumbrar a los fanáticos de Boca y Racing con su carácter desfachatado adentro de un campo de juego. Su rapidez, viveza y por sobre todas las cosas, sus amagues, lo convirtieron en un delantero indescifrable para cualquier defensa que lo tuviera enfrente. Su extenso recorrido como futbolista culminó con la camiseta del club Alacranes de México en 2006 y luego siguió del otro lado de la línea de cal, como analista de deportes en varios programas de esa temática.

A pesar de su extenso derrotero en un campo de juego, nunca se supo, a ciencia cierta, de qué club es hincha Latorre. Al recurrir al archivo, Gambeta, como lo reconocen en el ambiente, tiene un vinculo especial con Ferrocarril Oeste, actualmente en la Primera Nacional, que se encuentra en la zona de Caballito. En su cuenta personal de Instagram, el exfutbolista reveló en un posteo, donde posa con la camiseta del Verdolaga, que tuvo un paso por esa entidad: “De pibe jugué en Ferro cuando era un club modelo del fútbol argentino”.

Diego Latorre reveló de qué equipo es hincha y contó que casi se mete en política en ese club

En el programa Doble Mérito, que se emite por la plataforma YouTube, Latorre se sometió a una serie de preguntas y una de ellas ahondó en su pasado en la institución: “¿Seguís siendo hincha de Ferro?”. Sin titubear, ni analizar su respuesta, el comentarista confesó: “Sí, sigo siendo”. Y agregó, rápidamente: “Estuve a punto de meterme en la política del club, pero no quise. Retrocedí en el momento justo, porque Ferro está muy convulsionado en estos momentos, hay muchas manos que se han apropiado del club”.

Actualmente, la comisión directiva de Ferro está encabezada por su presidente Daniel Pandolfi. Junto a él, en una decisión que generó polémica entre los hinchas, se encuentra el empresario Christian Bragarnik, quien se encuentra a cargo de ejecutar varias de las decisiones que repercuten en el armado del plantel profesional y en el cuerpo técnico del plantel.

A la hora de explayarse en la negativa de inmiscuirse en temas políticos, Latorre agregó: “Estuve a punto de integrar una lista, porque además tengo un chico amigo del colegio que es fanático de Ferro y está metido en la política y el día a día del club, pero no quise. Retrocedí. Dije: ‘Mirá si llega a subir a Primera A, hay intereses creados, tengo que ir a la cancha, tengo que comentar un partido’. Se me pasó esa película por la cabeza”.

Latorre confesó en su Instagram su simpatía por Ferro

En una antigua entrevista que le brindó a un medio partidario del club que se lo vincula, confesó que, de chico, varios de sus familiares intentaron influenciarlo para que se ponga otra camiseta: “Tuve dos influencias, de River y de Racing. Había una tirantez: mi abuelo me quería hacer de River y otro de Racing. No de Boca como se dice, no era hincha de Boca de chico. En la época de esplendor de Ferro, cuando yo ingreso a los 9 años, era un club modelo, y empecé a sentir cosas por Ferro. Me hice hincha, no fanático, sino moderado”.