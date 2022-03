El extécnico de El Porvenir, sobre el escándalo de las apuestas: “Desde que llegué, sucedieron cosas extrañas”

En la localidad de Gerli, el club El Porvenir transita uno de sus peores años en materia institucional y futbolística. Sumergido en el último puesto de la Primera C, cuarta en el orden de importancia en la AFA , el plantel atraviesa un contexto sumamente desfavorable, al borde de la penuria. Además de la racha adversa en los resultados, se conoció un caso que sacude todos los estamentos del deporte doméstico: las apuestas deportivas.

El Porvenir, un escándalo interno que salió a la luz del fútbol argentino

El 29 de marzo, en su cuenta personal de Twitter, el periodista Pablo Carrozza anticipó que se venía uno de los escándalos más grandes de la historia del fútbol argentino: “Un equipo entero habría ido para atrás. Los acusan de haberse dejado ganar para cobrar una suma importante de dinero en un sitio de apuestas clandestinas”.

La notoriedad del caso empezó a ser aún mayor cuando el arquero Diego Córdoba expuso ante el presidente Enrique Merelas la actitud de varios deportistas del plantel. A partir de ese momento, se generó una bola que no paró y que, aseguran, salpica a otros equipos de las categorías del Ascenso.

Los tweets de Pablo Carrozza que ventilaron el caso de las apuestas deportivas en El Porvenir Foto: Twitter @pablocarrozza

Por la quinta jornada del torneo Apertura de la categoría, la cual es semi-profesional en el ámbito doméstico, El Porvenir, de camiseta blanca y negra a bastones, visitó a Puerto Nuevo y perdió 2-1. El primer gol del partido, en favor del local, fue en contra. A la siguiente fecha, condenado por los malos resultados del primer equipo, el director técnico Ariel Perdiechizi dejó su cargo tras la derrota a manos de Argentino de Merlo.

En diálogo con LA NACION, el exentrenador del club del escándalo percibió ciertas situaciones poco comunes en el ambiente, que lo llevaron a presentar su renuncia: “Desde que llegué al club, hasta el día de la fecha, sucedieron cosas extrañas. Esto que pasó es una sorpresa, nunca imaginé que podía pasar. El primer tiempo del partido con Puerto Nuevo fue bastante extraño, si bien no tuve la sensación de que estaban yendo para atrás, sabía que algo raro pasaba, no había actitud en los jugadores de correr o de disputar una situación normal de juego”.

El cuerpo técnico de Ariel Perdiechizi Foto: Prensa El Porvenir

La decisión de irse del club estaba tomada, pero, luego de una charla con los referentes del plantel, se decidió prolongar el ciclo una fecha más. En cuanto a las apuestas clandestinas, Perdiechizi otorgó un dato que empieza a esclarecer aún más el panorama: “El club trajo sponsors y dentro de ellos, paradójicamente, hay uno que se llama BetConnections, de apuestas, que funcionaba como un pseudo gerenciamiento. Yo no tengo por qué meterme, no me compete dentro de mi función en el club, pero me pareció extraño que justamente esas personas no querían que continúe en mi cargo”.

El exorientador táctico de San Martín de Burzaco y otros equipos del Ascenso añadió: “Uno se siente dolido por la situación, con mi salida se quedaron diez familias sin trabajo, que son mis colaboradores. Espero que todo esto salga a la luz con la decisión que tome la AFA o la Justicia. Desde el club no se comunicaron conmigo para solidarizarse”.

La razón, según el tweet de Carrozza, que los llevó a los jugadores de El Porvenir a las apuestas clandestinas Foto: captura de pantalla

Al ser una divisional lejana a las grandes luces de la Primera División, los sueldos están puestos en contexto a la jerarquía que ocupan. En promedio, el sueldo de un jugador ronda entre los 30 y 50 mil pesos. Las instituciones se nutren de los sponsors o empresas chicas de la zona que quieran acercar un aporte económico para surfear los frondosos importes de abrir su estadio en un día de partido, los costos del operativo policial, el personal médico, y demás ítems que garantizan una correcta organización del evento.

Por las apuestas clandestinas, los integrantes del plantel que estuvieron involucrados -cuatro fueron separados- cobraban por goles que recibían o córners en contra. La suma, aún no oficial, es de alrededor de 100 a 300 dólares. Consultado por el medio Ámbito, Luis Parietti, abogado del club, confirmó: “A un jugador un supuesto representante le habría ofrecido dinero por gol en contra, y también presuntamente cobraron por córners a favor y en contra, todo en referencia a las apuestas ilegales”.

Y continuó el letrado: “Uno de los muchachos se negó a intervenir y comentó el hecho y los referentes del equipo hicieron una reunión, primero en el vestuario y luego en el entrenamiento y hablaron lo que tenían que hablar y algunos de ellos se quebraron y reconocieron que cobraron”

El comunicado oficial de la AFA

“Ante las diferentes versiones que han trascendido en las últimas horas, que involucra a miembros de nuestro afiliado Club El Porvenir en la participación indebidas de apuestas deportivas, la Asociación del Fútbol Argentino informa que, a través de sus órganos disciplinarios, investigará hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados, procurando la aplicación de severas y ejemplificadoras sanciones a quienes resulten responsables de las infracciones imputadas”, arrancó la misiva del ente madre del fútbol argentino.

Y siguió: “Nuestro compromiso con la ética deportiva nos impone ser inflexibles con estos tipos de actos que empañan nuestras competiciones, repudiando enfáticamente toda conducta que signifique manipular resultados deportivos sometidos a las apuestas deportivas”.