Este jueves por la noche, el Club Atlético Boca Juniors venció por penales al Palmeiras y accedió a la gran final de la Copa Libertadores que se disputará el próximo 4 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro ante Fluminense. Uno de los destacados del equipo dirigido por Jorge Almirón, fue el joven Valentín “Colo” Barco, quien protagonizó una curiosa jugada que despertó polémica entre los panelistas de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri y Morena Beltrán.

Boca demostró su jerarquía y le jugó de igual a igual a Palmeiras durante el primer tiempo en el Allianz Parque. Tras el 0 a 0 en el partido de ida en La Bombonera, los dirigidos por Almirón buscaron la diferencia y el gol llegó en los pies de Edinson Cavani tras una memorable corrida de Miguel Merentiel, quien dejó a un lado a uno de los mejores defensores de Sudamérica, como lo es el paraguayo Gustavo Gómez.

Luego del gol a los 23 minutos del primer tiempo, el cuadro Xeneize se agrandó y dio muestras que estaba confiado en el partido. Casi al final de la primera etapa, Valentín “Colo” Barco se paró arriba de la pelota, emulando a Yeferson Soteldo, quien hizo esta maniobra con el Santos ante el Vasco Da Gama.

La diferencia fue que lo del venezolano fue tomado como una provocación y rápidamente los rivales fueron a increparlo. Finalmente, el futbolista pidió disculpas en la cancha y el altercado que se viralizó en redes sociales no pasó a mayores.

Un día después de la histórica clasificación de Boca a la final de la Copa Libertadores, los programas deportivos analizaron cada una de las jugadas de esta gesta y una que generó polémica fue cuando Barco se paró arriba de la pelota enfrente de sus rivales.

Este viernes al mediodía, Federico Bulos, lanzó el puntapié al debate en F90. “Yo quiero referirme a lo del Colo Barco. Me parece un pichón de crack, nunca vi a Messi ni a Maradona pararse arriba de la pelota o tirar un gol olímpico. ¡Cavani lo tiene que retar!”.

En ese momento, se vio el reto de Edinson Cavani a Valentín Barco en pantalla tras la jugada lírica que despertó polémica. “A mí me parece que Cavani ocupe ese rol de líder y de intentar de que Barco no se suba tanto a ese tipo de situaciones. Está bien que no las deje de hacer”, señaló Morena Beltrán en defensa del futbolista de Boca Juniors.

Pero rápidamente Oscar Ruggeri salió al cruce y dio sus motivos de por qué no le gustó el accionar de Barco. “Pero disculpame Morena. Está bárbaro que tire caño, sombrero y que lo gambetee: está perfecto. Pero eso (pararse arriba de la pelota) hay que evitarlo. Que vos tirés un caño o un sombrero, no te estás burlando (del rival). Sos así y jugás de esa manera. Eso de pararse arriba de la pelota no está bien”, manifestó.

Más allá de la jugada, Valentín Barco fue una de las figuras de Boca Juniors en el partido gracias a sus asistencias, amagues y búsqueda de faltas. No obstante, tuvo que salir reemplazado cuando Palmeiras hizo varios cambios ofensivos y, finalmente, logró llegar al empate a los 73 minutos.

Ahora el cuadro Xeneize espera al 4 de noviembre para disputar la final ante Fluminense en busca de la séptima Copa Libertadores de su historia.