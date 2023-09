escuchar

Luego de su explosión contra los políticos y de manifestar hartazgo por la situación que atraviesa el país, Oscar Ruggeri volvió a referirse a la actualidad política. Consultado por Mariano Closs sobre si se metería en política, el exjugador de la selección argentina respondió que no lo haría y analizó que, según su visión, el sistema no permite hacer una diferencia.

A lo largo de los últimos años, en más de una ocasión el “Cabezón” manifestó su opinión sobre la actualidad y la dirigencia política en general. Usualmente, suele mostrarse enojado y desesperanzado con respecto al futuro y a la posibilidad de que el escenario mejore.

En las últimas horas, Ruggeri estalló en vivo contra los políticos, en medio de la campaña de cara a las elecciones de octubre. En ese contexto, fue consultado por sus compañeros sobre el tema y se expresó nuevamente.

Oscar Ruggeri fue consultado sobre si se metería en la política y su respuesta fue contundente

“¿Te meterías en la política, Oscar?”, fue la pregunta de Closs en F90 (ESPN) que puso el tema nuevamente sobre la mesa. Sin dudar, el campeón del mundo respondió de forma contundente: “No se puede, Mariano. Te llevan al pozo. El que quiera entrar, por más que quiera hacer las cosas bien, vas al pozo. Si no, te limpian”.

Para graficar el estado de la política y las organizaciones, se refirió al caso de “Chocolate” Rigau. En ese sentido, remarcó que según su opinión es imposible imponerse ante los manejos espurios: “Si tenés buenas intenciones, ¿cómo hacés para luchar contra todo eso?”.

“Tenés que tener un grupo grande y fuerte que estén en todo. Me encantaría poder hacerlo y que tengamos el país que merecemos”, agregó. Luciana Rubinska acotó a este comentario y Ruggeri le respondió que incluso con la formación de un partido propio, no hay manera de solucionar la situación: “No hay forma. Está todo tan enganchado de una manera...”.

Luego de que Sebastián “Pollo” Vignolo le pidió que “no se entregue”, el exentrenador de San Lorenzo recordó que en otras épocas tenía otro entusiasmo y contó que recibió ofertas para formar parte de espacios políticos. “Tengo mensajes de la mayoría. Pero, ¿qué hago? Voy con una idea y ¿cuánto duro? Tres minutos; te corren”, manifestó.

En esa misma línea, señaló que mantiene la ilusión de que aparezca una agrupación que lo ilusione: “Me encantaría que haya alguien que se meta con un grupo de trabajo que digan: ‘Se terminó la joda. A trabajar todo el mundo’”. Ante la insistencia de Rubinska sobre la importancia de involucrarse para generar nuevas políticas y soluciones a los problemas, Ruggeri se dejó ver desilusionado con ese enfoque: “Hace 40 años que estamos en democracia, ¿por qué estamos cada vez peor?”.

Oscar Ruggeri habló nuevamente sobre la actualidad argentina Captura x / @porquetendencia

A continuación, el campeón del mundo en el Mundial de México 86 remarcó que cree en la democracia y que lo considera el mejor sistema, pero que igualmente no ve un horizonte optimista en el futuro. “Me decís que hay dirigentes capaces y honestos, ¿cómo estamos mal?”, cerró el Cabezón en la conversación que mantuvo con la mencionada periodista y con Diego “Chavo” Fucks, que también intervino en el tema.