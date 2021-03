El acalorado debate entre Hugo Balassone y Martín Arévalo después del Superclásico: “¿Qué decís?”

En el regreso del programa Estudio Fútbol, los panelistas Hugo Balassone y Martín Arévalo fueron protagonistas centrales de la edición del domingo tras protagonizar un encendido debate por sendas diferencias de criterio acerca del rendimiento de Boca Juniors en el superclásico que empató por 1 a 1 ante River Plate. Además, ambos periodistas manifestaron de manera enérgica sus distintos pensamientos sobre otros temas.

“Boca le perdonó la vida a River. Nunca le va a ganar Boca a un River jugando tan mal como lo hizo hoy. Difícilmente, River esté tan poco fino como hoy”, manifestó Balassone. Para rebatir el pensamiento de su colega, Arévalo contrapuso: “Boca se enfrentaba a un equipo que tenía mejores jugadores, que llegaba mejor. Boca no tenía ni a (Eduardo) Salvio, ni a (Edwin) Cardona, Wanchope (Ábila) en la tribuna”. “Pero Salvio no lo tiene desde antes, ¿qué decís? A Wanchope Ábila no lo tiene hace un año”, replicó el comentarista de fútbol.

Siguiendo el mismo razonamiento, el cronista agregó: “Si hoy vos mirabas el banco de Boca, estaba (Agustín) Almendra que jugó un partido en un año. Tampoco le sobraban los jugadores. River estuvo muy lejos de ser ese equipo maravilloso que te plantean todos, tuvo menos jugadas de riesgo que Boca”.

Por otra parte, Balassone se refirió al 1 de Boca, Esteban Andrada, a quien calificó como un portero “raro”: “Bueno técnicamente, pero raro emocionalmente. Es un arquero desbordado. ¿A qué salió en el primer tiempo?”, se preguntó. Tampoco en este punto coincidió con Arévalo, quien opinó que Andrada “salvó el partido” por su espectacular atajada en un remate de Fabrizio Angileri en el minuto 30 del segundo tiempo.

#SuperclásicoxTNTsports | ¡Impresionante Andrada! El arquero de Boca se quedó con el gol de Angileri.#BOCRIVxTNTsports pic.twitter.com/hq2WiGL9Wq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 14, 2021

Luego, Arévalo reiteró su idea de que Boca estaba “desarmado” por la ausencia de Cardona, Salvio y Ábila “y con dos pibes en la mitad de la cancha (Nder: Christian Medina y Gonzalo Maroni)”. En esta ocasión, primero fue Marcelo Palacios quien le preguntó a su amigo si repetía el concepto porque no lo habían escuchado. Después, fue el propio Balassone quien cruzó a Martín: “Otra vez decís lo mismo. El único que faltó es Cardona. Wanchope Ábila no juega más en Boca. ¿Qué hablás de ausencias?”.

"Wanchope" Ábila se desmarco de Paulo Diaz y venció a Armani para abrir el marcador en el Super clásico. Marcelo Endelli Pool Agencias

Para defenderse, el periodista que cubrió la Selección Argentina respondió: “¿Pero qué estás acá escuchando lo que digo yo? Una nueva. ¿Qué sos, la AFIP del fútbol?”. Finalmente, Palacios intercedió para poner paños fríos a la situación y definió a la discusión entre sus compañeros como “un poco violenta”, luego de hacer partícipe de su intervención a Horacio Pagani, quien “falló” en favor de Arévalo.

Por último, Hugo consideró que Boca “dejó pasar el tren” de ganarle a su eterno rival, al recordar que “hace seis años” que no puede “cambiar la energía”. “Dale, ¿qué energía? Te quiero aclarar que con Guillermo (Barros Schelotto) y con (Rodolfo) Arruabarrena Boca le ganó. La deuda de los jugadores de Boca y ellos lo saben, tiene que ver con la copa”, concluyó Arévalo.

