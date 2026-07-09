El mundo sigue al árbitro argentino Facundo Tello: el penal para Francia y reclamo de Marruecos por la regla “APP”

Facundo Tello, el árbitro argentino designado para el trascendental duelo entre Francia y Marruecos, sancionó correctamente un penal en el primer tiempo en favor del equipo galo, por falta de Mazraoui contra Kylian Mbappé, cuya ejecución fue a las manos del arquero Bono.

Con cuatro faltas cobradas previamente (dos por equipo) antes de los 24 minutos, Tello no dudó para indicar que la barrida del defensor marroquí contra Mbappé propició un claro contacto en el área grande. En la acción previa, también correctamente el juez no había sancionado falta contra Hakimi, quien reclamaba de forma errónea que Desiré Doué le había sacado el balón con una infracción.

Bono adivina y contiene el penal mal pateado por el goleador francés (AP Photo/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

Tello les indicó a los jugadores no invadieran el área y demoró la ejecución hasta los 27 minutos y medio, debido a que desde el VAR estaban monitoreando todas las cámaras para constatar que no existiera ningún error previo, y luego dio vía libre para el fallido disparo de Mbappé.

Los marroquíes aguardaban que se aplicara el concepto de APP, que significa Atacking Possession Phase (fase de ataque con posesión del balón), en la que los árbitros VAR establecen un punto de partida para la fase del juego antes de un gol, penal o incidente.

El penal para Francia

¡PENAL PARA FRANCIA!



Kylian Mbappé cayó en el área de Marruecos tras la falta de Noussair Mazraoui.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CZCQioSx8B — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Sesenta segundos después del penal, Tello dispuso la pausa de hidratación y Mbappé, que se había mostrado impaciente por la demora para poder patear la chance más clara de la primera parte, se acercó a reprocharle algo al árbitro, cuya primera parte del encuentro tuvo una impecable conducción.

Los líneas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, el cuarto árbitro Darío Herrera y Cristian Navarro, como juez de reserva, acompañan a Tello en el duelo que otorga el primer pase a las semifinales. Didier Deschamps, técnico de Francia, había lanzado una sugestiva frase cuando le preguntaron por la designación de un cuerpo arbitral compuesto por argentinos: “Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido”.

Con Facundo Tello en el centro, el quinteto arbitral argentino que dirige en Francia vs. Marruecos Mark Stockwell - FR171920 AP

Después del intervalo para que los jugadores se hidrataran, Tello sancionó seis infracciones más durante el primer tiempo: dos de Marruecos (totalizó cinco en los 45 minutos iniciales) y cuatro de Francia (seis durante el mismo período).

El primer cuarto de juego de la segunda mitad tuvo un trámite muy similar al de la primera parte respecto a la poca fricción entre los jugadores, lo que le permitía a Tello dar continuidad al juego. Cuando Francia anotó el 1-0, con una gran definición de Mbappé, los jugadores marroquíes solicitaban una presunta falta previa, aunque no se advirtió ninguna anomalía y el gol fue convalidado.

Tello, en el partido más importante de su carrera internacional (AP Photo/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

A los 17 minutos de la etapa complementaria, Issa Diop salió a destiempo a cortar un arranque de Mbappé, quien se perfilaba para iniciar una carrera con buen espacio por delante. Por lo tanto, Tello le sacó correctamente la primer amarilla de la tarde al defensor del equipo africano.

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