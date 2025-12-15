El hermano de Maxi López ganó un torneo de póker y se llevó casi medio millón de dólares

Jonathan López, hermano de Maxi López, exjugador de River y actual participante de Master Chef Celebrity (Telefe), ganó un torneo de póker en Punta del Este, Uruguay, y se hizo acreedor de un premio millonario de 390 mil dólares.

En el marco de la Final Millonaria 2025, el torneo insignia del Enjoy Poker Tour que se celebró del 4 al 12 de diciembre, López se impuso en un torneo donde asistieron 619 participantes de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países. Con una estrategia marcada, el hermano del empresario llegó a la gran final tras un excelente desempeño en la segunda jornada del torneo, donde eliminó a varios contrincantes y llegó al encuentro decisivo ante Jessi Filho.

Este torneo que acumuló un pozo de 1.501.075 dólares es un gran atractivo para figuras consagradas como Gonzalo Almeida, Matheus Guimaraes, Joseph Bouari, Vlad Lache y Roberto Sagra quienes quedaron en el camino durante las extensas partidas.

Luego de varias horas de juego, nueve participantes llegaron a la gran final: Leonardo Camera, Alex Gustavo Komaromi, Richard Dubini, Juan Carrera, Leandro Bianchini, Diego Dos Santos, Lucas Curbelo, Jessi Filho y López.

Las sucesivas eliminaciones dejaron a Filho y López como los grandes finalistas. El argentino, entonado por llegar al duelo decisivo, exhibió sobre la mesa un as y una reina de tréboles, dos cartas que pusieron en jaque a su par brasileño.

Tras ser coronado como el campeón, López recibió la felicitación por parte de su equipo y festejó alocadamente por el suculento premio económico que recibió.

“Estoy muy contento. Juego desde hace varios años al póker, pero es mi primera mesa final. Este torneo me gusta por la fecha del año, la temperatura que tiene. Venís con amigos se hace todo mucho más fácil y más lindo. La verdad es que no estudio nada. Obviamente se lo dedico a mi familia. A mi mujer y a mi hijo, porque me aguantan con toda esta locura", declaró el protagonista de esta historia al sitio Código Póker que se encargó de hacer una transmisión en vivo de los hechos.

A pesar de esta noticia que expone su figura en las redes sociales, Jonathan siempre mantuvo un perfil reservado más allá de la popularidad de su hermano Maxi, quien en el último tiempo tomó cierta trascendencia por sus acciones en Master Chef Celebrity.

Jonathan está en pareja con Leila Manira Nadur. Luego de varios años de relación tuvieron un hijo llamado Gio, quien aparece en varias postales que sube la mujer a su cuenta de Instagram.

Muy presente en el crecimiento de su hijo, Jonathan se contrapone con la figura pública de su hermano Maximiliano y Ezequiel, quien se dedica a la cosmetología y es una persona muy activa en las plataformas digitales.