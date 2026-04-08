El picante cruce entre Bichi Borghi y un periodista de Boca: “Si hablamos de fútbol no lo vas a entender”

Claudio Borghi fue invitado a un programa del canal de streaming Picado TV en Chile y protagonizó un tenso intercambio en vivo con Gustav Salvestrini, un periodista identificado con Boca Juniors. El momento no pasó desapercibido en redes sociales y rápidamente se volvió viral, luego de que el influencer le recordara al entrenador su floja etapa al frente del Xeneize durante 2010.

“Para mí el fútbol es dentro de la cancha”, empezó el exjugador de fútbol. “Te gusta hablar de cosas aburridas entonces. Estamos hablando de fútbol, estoy hablando de la política del fútbol, de lo que rodea al fútbol, lo más divertido que hay”, respondió rápidamente el creador de contenido, quien generó una tensión que iba en aumento en la conversación.

Borghi y Salvestrini se cruzaron por el paso del DT en Boca (Foto: X)

“Lo que rodea al fútbol a mí la verdad que no me interesa. O sea, me nombraste a algunos personajes que ni me cruzo, ni le doy la mano, ni como, ni nada con ellos”, aseguró Borghi con respecto al paso del padre de Gustav como dirigente de Boca en la década del 90. “Si hablamos de fútbol no lo vas a entender. Porque una cosa es hablar de fútbol, otra entender fútbol, que son cosas diferentes”, agregó el DT.

En seguida, el periodista partidario le respondió y le espetó al exfutbolista su fallido paso como director técnico de Boca en 2010. “Parece que me estás subestimando. Estuviste en Boca y no nos fue tan bien. Yo siendo socio de Boca, te pagaba el sueldo a vos para que seas el técnico de Boca. Indirectamente a vos te contrató una comisión directiva, pero los que pagaban la cuota social para que vos seas el técnico de Boca éramos los socios, nosotros”, lanzó.

Salvestrini es un reconocido periodista partidario de Boca (Foto: X)

“¿Lo pagaste vos? Ahora te voy a devolver", bromeó Borghi en el tenso momento mientras que Salvestrini aseguró que hoy en día paga 40.000 pesos por mes de cuota en el club de la Ribera.