¿Vuelve a Boca? El delantero que Sebastián Vignolo cree que tiene “una chance más”

El relator Sebastián Vignolo dio este lunes una sugerente opinión sobre un futbolista que, en diciembre, debería retornar a Boca Juniors por la finalización de su contrato. “Yo les voy a decir algo. Yo le daría una chance más a ‘Wanchope’ Ábila”, les aseguró el conductor a sus compañeros del programa F90 (ESPN). Antes, había presentado los casos de los jugadores Walter Bou, de Defensa y Justicia, y Mateo Retegui, de Talleres (C), que se encuentran en la misma situación que el futbolista cordobés.

En ese sentido, el periodista Federico Bulos se preguntó si, acaso, el propio Ábila “quiere” jugar en Boca en este momento institucional. En tanto, “Chavo” Fucks afirmó que el delantero “pudo haber vuelto a Boca” cuando rescindió su contrato con el Minessota United, y sin embargo, eligieron “ubicarlo” en el D.C. United. Por su parte, el comentarista Oscar Ruggeri fue al hueso acerca de los motivos por los cuáles no regresaría al club xeneize: “Dejen de dar vueltas. Como jugador, ¿qué vamos a discutir si hizo goles siempre? (Wanchope) no va con esta comisión”.

A su vez, el propio Vignolo sostuvo que, en su etapa en Boca, Ábila “tenía la mala suerte de que se lesionaba seguido”. Asimismo, el periodista Diego Monroig, que cubre la actualidad de Boca desde hace muchos años, dio un panorama de la situación de los tres jugadores mencionados: “El que puede llegar a tener una oportunidad es Walter Bou; Retegui no. A Wanchope no lo veo en el fútbol argentino. Desde su lugar intentará gestar un nuevo préstamo para permanecer en la MLS”, indicó. Al mismo tiempo, señaló que el futbolista de 32 años “no está jugando” y “está siendo suplente en el DC United, pero tiene la contención del entrenador Hernán Losada y el ayudante de campo Nicolás Frutos que no tenía en” el Minessota.

Tres centrodelanteros regresarán al Xeneize en enero.

Además, acotó que “el préstamo se vence a fin de año y hay una opción de compra” que “el DC no la va a ejecutar”. Por esta evaluación del rendimiento del jugador, Vignolo opinó que jugar en la liga de los Estados Unidos “no es tan fácil” como se presume. Contundente, el periodista Daniel Arcucci estimó que todos estos condimentos indican que, en su parecer, la “etapa” de Wanchope Ábila está “terminada”. A su turno, el periodista Marcelo Sottile consideró que Wanchope “demostró en Boca más que (Nicolás) Orsini”.

En cuanto al presente deportivo de Retegui, Bou y Ábila, Bulos aseguró que el que se encuentra en “mejor nivel” de los tres es la “Panterita”, quien tras ser dirigido por Hernán Crespo, se convirtió en un “jugador funcional en ataque”, al mismo tiempo que indicó que Ábila, en su momento, “dio la talla” con la camiseta de Boca. Asimismo, el “Negro” afirmó que, en el próximo mercado de pases, Boca buscará incorporar al delantero colombiano Roger Martínez.