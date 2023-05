El desgarrador relato de un compañero de Hernán Manrique, el DT de la reserva de Vélez que murió repentinamente

escuchar

El secretario técnico de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, Pedro Larraquy, dialogó este viernes con el programa F12 (ESPN), minutos después de conocerse la noticia del fallecimiento de Hernán Manrique, entrenador de la reserva del club de Liniers. En ese marco, por su fuerte conmoción, pidió terminar la nota antes de tiempo.

“Era un día de entrenamiento normal, salvo que jugaba la reserva. (...) Aparentemente, en la charla, le dolía un poco el pecho. Y se decidió, por medio de los médicos, que no entrara a la cancha. Se quedó en el vestuario, y después, durante el primer tiempo, recibimos la noticia de que había tenido un paro cardíaco, y lo llevaron urgente al hospital; después, la noticia terrible, que ninguno podía creer”, relató Larraquy.

A su vez, explicó que los jugadores recibieron la noticia por parte de la psicóloga del club en el entretiempo. “Estamos mal porque es un excelente profesional, una excelente persona, siempre contento; un tipo bárbaro, siempre abocado a su trabajo, a buscar que su reserva pelee siempre bien arriba”, agregó, todavía en shock, el exfutbolista del Fortín.

Falleció Hernán Manrique, uno de los entrenadores de la Reserva del club Vélez Sarsfield

Luego, cuando el periodista Agustín Belachur contaba que Larraquy falleció producto del tercer paro cardíaco que tuvo en camino al hospital, el secretario le pidió, con un gesto, terminar la entrevista: “La verdad, disculpame, pero estoy muy dolido”, admitió. Respecto de sus cualidades técnicas, indicó que “Palito” abogaba por la buena relación entre los futbolistas y el cuerpo técnico.

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



"YO HABLÉ Y ESTABA NORMAL"



Pedro Larraquy, Secretario Técnico de las inferiores de Vélez, habló de lo sucedido en la Villa Olímpica y la durísima noticia del fallecimiento de Palito Manrique.



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSHyvT pic.twitter.com/1gNp6Ky6QY — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 19, 2023

Más adelante, en el programa F90, el kinesiólogo de la división, Claudio Estenssoro, brindó más detalles del triste desenlace: “Marcelo (Bravo, el otro entrenador) nos había dicho que no lo veía bien; entonces, se acercó a nosotros el médico de la reserva, Gabriel del Río. Lo empezó a atender, le preguntó los síntomas, le dijo como se sentía. Parecía algo más gástrico. De hecho, en un momento vomita, vuelve y ya se sentía un poco mejor. El equipos sale a hacer la entrada al calor, y el médico nuestro se queda con él en el vestuario”.

Asimismo, contó que le hicieron un electrocardiograma y que, por precaución llamaron a una ambulancia, aunque ya había una en la villa olímpica. “En ese ínterin, sigue con la misma sintomatología. No tenía buena cara, pero no se sentía tan mal”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"LAMENTABLEMENTE NO SE PUDO HACER NADA"



Claudio Estenssoro, kinesiólogo de la Reserva de Vélez, explicó los intentos de reanimación que se hicieron para intentar salvarle la vida a Manrique.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/fEfBLZWLWU — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 19, 2023

En tanto, aclaró que el centro de entrenamiento de Vélez está “cardioprotegido”, lo cual significa, entre otras cosas, que cuenta con un desfibrilador ante cualquier emergencia. En este caso, en vez de llevarlo al lado del campo de juego, decidieron dejarlo al lado de Manrique.

“Salimos a la cancha y se quedaron haciendo los cuidados, y en ese momento, es cuando hace el paro cardíaco. El partido ya había iniciado. El DEA estaba al lado de él, se hicieron todas las maniobras, salió. Una vez que se volvió a descompensar, subió a la ambulancia un medico del club que lo acompañó al hospital”. En el camino, indicó Estenssoro, el exfutbolista volvió a hacer un paro en la ambulancia, y ya “no se pudo hacer nada”.

El comienzo del día, explicó el kinesiólogo, había transcurrido rutinariamente. “A las 9 desayunó con nosotros. Hasta ese momento, todo normal. Terminó 9:30, nos dirigimos al vestuario, y ahí, es cuando siente esa molestia. No sabíamos que podía ser, pero se llamó a una ambulancia de mayor complejidad”.

Asimismo, precisó que Manrique “no sospechaba” que pudiera tratarse de un infarto, “pero estaba preocupado”. “Si bien no parecía algo demasiado grave, uno siempre tiene que pensar que puede desencadenar en algo malo. Por eso, tomamos todas las precauciones, llevar el DEA... y lamentablemente, a pesar, de que se hizo todo, no alcanzó”, concluyó, visiblemente acongojado.

LA NACION