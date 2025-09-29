El desgarrador video que compartió Lewis Hamilton de su despedida con Roscoe: “Te extrañaré siempre”

Lewis Hamilton anunció la muerte de su perro Roscoe. Fiel compañero suyo, el piloto de la Fórmula 1 se encargó de contar cómo era su estado, el cual se agravó el viernes y, finalmente, falleció en la noche de este domingo.

“Te extrañaré siempre”, exclamó Hamilton en su cuenta de TikTok, donde añadió un video con varios momentos vividos junto a Roscoe. Lo que más conmovió y llamó la atención fue el rato que compartió en el hospital, donde el perro ya estaba en coma.

De raza bulldog, el animal vivió durante 12 años y se convirtió en un miembro más de la familia del deportista, quien, hace un tiempo, sufrió también la pérdida de su perro Coco.

Lewis Hamilton despidió a Roscoe en sus redes sociales

A su vez, en un sentido comunicado en Instagram, Hamilton recordó cada momento vivido junto a su mascota y cómo fue el difícil momento de despedirse de él para siempre.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas,tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo", destacó en el emotivo posteo.

Falleció Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Y, en esa misma línea, cerró: “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años".