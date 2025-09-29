Murió Roscoe, el famoso perro de Lewis Hamilton: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1, sufrió la pérdida de su perro Roscoe. En un posteo de su cuenta de Instagram, el oriundo de Reino Unido anunció su muerte y conmocionó a sus seguidores al revelar cómo fueron sus últimos momentos.

Lewis Hamilton despidió a Roscoe en sus redes sociales

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, expresó el deportista en un emotivo posteo que incluyó cuatro fotos con el bulldog. Entre esas fotos está Roscoe de pequeño y el perro ya de grande con su patita en la mano de Lewis.

Roscoe de bebé y Roscoe ya de grande con su mano sobre la de Hamilton

Luego de estar cuatro días internado, luchando por su vida, Hamilton anunció en su cuenta de Instagram la triste decisión de dejar ir a Rosco: “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí”.

“Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años”, expresó Hamilton, aun sin poder creer la triste noticia de su mascota, quien falleció en la noche del domingo, en sus brazos, según el mismo Hamilton contó.

El piloto de Fórmula 1 recordó los momentos vividos con Roscoe

También, en el mismo tenor, Hamilton acudió a su cuenta de X y sumó más palabras de agradecimiento por el tiempo compartido junto a Roscoe: “Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre”.

Hamilton recordó a Coco, su anterior perro, quien también falleció

Acto seguido, el deportista, en modo reflexivo, hizo mención a Coco, su anterior perro y hermano de Roscoe, quien murió hace unos años y dejó un grato recuerdo en él: “Ahora está con Coco”.

Hamilton junto a Roscoe y Coco

Además de la confirmación por parte del piloto, el perfil de Instagram de Roscoe -donde tenía más de un millón de seguidores-, anunció su fallecimiento y consternó a parte de la comunidad de la Fórmula 1.

La cuenta oficial de Roscoe anunció la muerte del animal

“Roscoe Hamilton falleció ayer a las 9:20 p. m. en brazos de su padre. Los amaba a todos”, indicó el sentido posteo que se replicó rápidamente en las plataformas digitales.

Tras conocerse la dolorosa noticia, las cuentas de la Fórmula 1 sacaron también un comunicado oficial donde le brindaron el pésame al reconocido piloto y se pusieron a disposición de él. Hamilton correrá nuevamente el próximo domingo en el GP de Singapur.

El emotivo posteo de la Fórmula 1

“Descanse en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles. Descansa en paz, Roscoe, de cachorro a ícono dogo, gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones", deslizó la cuenta de X de la F1.

Roscoe estuvo internado durante cuatro días en estado crítico (Foto: Instagram @lewishamilton)

Cabe destacar que Roscoe contrajo neumonía el pasado viernes y eso provocó que no pueda respirar por sus propios medios. Según el testimonio de Hamilton, el perro fue sedado y debieron intervenirlo de urgencia para que su corazón vuelva a funcionar. Pese a los esfuerzos denodados de los médicos, el bulldog falleció este domingo y dejó devastado al piloto.