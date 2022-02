El desopilante sketch de dos jugadores argentinos por la llegada de Giovani Lo Celso al Villarreal

Al clan de los argentinos del Villarreal se le suma un nuevo integrante. Giovani Lo Celso deja el Tottenham para incorporarse al Submarino, donde lo esperan el defensor Juan Foyth y el arquero Ger贸nimo Rulli. As铆 lo demostraron los dos jugadores en un video del propio equipo, donde se animaron a actuar para darle la bienvenida al futbolista de la selecci贸n de Lionel Scaloni.

En la producci贸n que el conjunto espa帽ol public贸 el lunes, los compa帽eros argentinos del club conversaban en un bar, con un tango de fondo y planteaban una particular preocupaci贸n. 鈥淭om谩, amigo, un caf茅鈥, le dec铆a Rulli a Foyth desde la barra. Entonces, el ex Estudiantes de La Plata le contestaba al arquero: 鈥溌縐n caf茅, amigo? 驴Mate no ten茅s?鈥.

Ger贸nimo Rulli y Juan Foyth juegan juntos en el Villarreal JOSE JORDAN - AFP

A partir de ah铆, el divertido sketch que protagonizaron se bas贸 en c贸mo iban a resolver la falta de alguien que prepare la infusi贸n. 鈥Ya no hay m谩s mate, nos quedamos solos鈥, dec铆a el guardameta con cara de lamento, a lo que el defensor respond铆a: 鈥Es verdad, se nos fue el Melli (por Ramiro Funes Mori)鈥.

En tanto, Foyth bromeaba con que el jugador que se acaba de ir al Rayados de Monterrey 鈥渆ra r煤stico鈥, aunque aclaraba que esa caracter铆stica la ten铆a 鈥減ara hacer mates鈥. 鈥淓ra bueno, era bueno鈥, a帽ad铆a de todas formas. 鈥淪铆, era bueno. Yo soy bueno en el asado, vos sos bueno pasando m煤sica y era el Melli el que hac铆a los mates鈥, comentaba despu茅s el arquero del Villarreal.

El sketch de Foyth y Rulli para darle la bienvenida a Lo Celso

Rulli le ped铆a a su compa帽ero 鈥渁lg煤n amigo que sea m谩gico鈥, por lo que el ex Tottenham no dudaba al hablar de un jugador que hab铆a conocido en Inglaterra: 鈥Tengo un amigo que es crack. Es argentino, muy bueno, zurdito鈥.

Los futbolistas llamaron por tel茅fono entonces a Lo Celso, quien respond铆a desde Sudam茅rica, donde se encontraba con la selecci贸n argentina por la doble fecha de Eliminatorias. All铆, Gio dec铆a: 鈥溌ola muchachos! Qu茅 alegr铆a hablar con ustedes. Como saben, llevar茅 el mate y mucha ilusi贸n鈥.

驴Cu谩ntos argentinos dir铆ais que han jugado en el Submarino 馃嚘馃嚪馃?



隆Se aceptan apuestas 馃幇! pic.twitter.com/PQnvczZbGw — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 1, 2022

En el Tottenham, el mediocampista albiceleste acumul贸 pocos minutos desde la llegada de Antonio Conte como DT, por lo que decidi贸 irse al Villarreal por una temporada para tener rodaje, sobre todo de cara al Mundial de Qatar con la selecci贸n.

En su respuesta a sus nuevos compa帽eros del Submarino, Lo Celso concluy贸: 鈥淨uer铆a aprovechar y mandarles un saludo a los hinchas del Villarreal. Nos vemos pronto. Endavant鈥. El video cerraba con el final de un tango, para coronar la incorporaci贸n del jugador argentino n煤mero 39 de la historia del club espa帽ol.