El diario El Mundo dice que un video de Nicki Nicole con Lamine Yamal desató furia en la Federación Española de Fútbol

El presente futbolístico de Lamine Yamal está en el foco de la preocupación en España debido a que su desempeño en la cancha comienza a verse opacado por los movimientos del nuevo astro del Barcelona en su vida privada.

Este jueves, el reconocido diario El Mundo le dedicó un artículo a ese tema y reveló que un video de la cantante argentina Nicki Nicole, novia del delantero, desató la furia en la Federación Española de Fútbol.

Fue el jefe de la sección Deportes de El Mundo, Eduardo Castelao, quien expuso el problema que gira en torno a Lamine Yamal en una nota con el título La Federación y el Barça, en vilo por Lamine: falta de referencias, excesos y pecados de juventud.

Nicki Nicole alentando a Lamine Yamal JOSEP LAGO - AFP

Y justamente en el primer párrafo de ese texto dio a conocer el cotilleo que generó una publicación en Instagram de Nicki Nicole, que tiene 23 millones de seguidores en su cuenta.

“En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el video corrió por los teléfonos móviles durante la mañana del sábado 11 de octubre. La selección iniciaba el viaje hacia Elche, donde esa misma noche jugaba contra Georgia, tras no poder desplazarse el viernes por culpa de las lluvias. En las imágenes, publicadas en Instagram por la cantante argentina Nicki Nicole, se veía cómo ella y su novio daban un paseo en helicóptero por las islas croatas que salpican el Adriático. Su novio, claro, es Lamine Yamal, cuyo club, el Barça, había enviado una semana antes un parte médico en el que se hablaba de una ‘pubalgia’ recurrente para justificar su ausencia con España. ‘¿Y este qué hace?’, se oyó en algún despacho“, introdujo Castelao, para evidenciar lo mal que cayó la secuencia que la artista rosarina mostró a sus fans.

En la publicación en cuestión, se ven dos planos que graba Nicki Nicole con su celular. Por un lado, el sobrevuelo del helicóptero sobre las islas y, por el otro, las expresiones de ella y de su novio futbolista arriba de la nave, sonrientes, mientras ocurre la travesía, con los auriculares de aviación puestos. La artista subió el video a sus historias, que se borran en 24 horas.

El posteo de Nicki Nicole en helicóptero con Lamine Yamal

Según El Mundo, las preguntas sobre las decisiones que está tomando Lamine Yamal se replican no solo en la Federación Española, sino también en el Barcelona.

“En ambas instituciones preocupa el camino por el que transita Lamine, un niño de 18 años al que toda la industria del fútbol se le ha venido encima de golpe, con lo que eso significa. Esa nueva dimensión en la que ha entrado se complica, según varias fuentes consultadas en Barcelona y en Madrid, por la falta de una figura que sea capaz de guiar al chico en ese océano de fama y dinero en el que ha caído“, plantea el medio y añade: ”A Lamine, susurran en la ciudad [Barcelona], nadie se atreve a decirle que no haga según qué cosas. Por ejemplo, no estar en un show de la King’s League el jueves por la noche, muy cerca de viajar a Madrid para jugar un clásico. Eso, señalan estas fuentes, es el verdadero problema, y no tanto las palabras de si el Madrid roba o protesta. En este mismo saco cabría la imagen del helicóptero junto a su novia en plena semana de recuperación de una lesión que le está lastreando desde el comienzo de la temporada".

El artículo también menciona que el representante del jugador, Jorge Mendes, ya está “avisado de lo que está ocurriendo”, como así también que el Barça intentó tomar cartas en el asunto y aislarlo de su entorno sin mucho éxito.

“En el Bernabéu fue obvio que Lamine está jugando lesionado. O, al menos, mermado por esa pubalgia. Según los expertos consultados, esta dolencia necesita (si se elige, como así ha sido, un tratamiento conservador), muchas horas de fisioterapia, especialmente antes y después de los entrenamientos, y mucho descanso. La vida del chaval no discurre por ninguno de esos dos caminos, especialmente por el del descanso. Ya sean sus patrocinadores, ya sean los compromisos publicitarios con el club, ya sean sus deseos de comerse el mundo en las redes sociales a los 18 años, con novia famosa incluida, el caso es que no encuentra la solución a sus problemas físicos por esta vía y en Barcelona hay voces que hablan ya de que quizá la operación sea la mejor solución para esas molestias en el pubis que arrastra desde días después de su única estancia con la selección, en la ventana de septiembre", señala El Mundo.

Lamine Yamal JOSEP LAGO - AFP

Incluso, revela que llamó la atención de algunos empleados de la Federación que en el entrenamiento abierto del lunes, Lamine no paró a firmar autógrafos, al contrario de sus compañeros y de él mismo en el pasado, cuando “se prestaba a todo tipo de bromas, grabaciones, entrevistas o locuras que se le ocurrían al equipo de comunicación”.

Para cerrar la nota, el periodista nombra a otro argentino. “El cuerpo técnico, no obstante, vigila la evolución de la polémica. Y, como todos, se hacen la pregunta que desde casi su aparición ronda por la cabeza de los aficionados: ¿Lamine elegirá ser Neymar o elegirá ser Messi?“, se pregunta.

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron que estaban de novios en agosto de este año y desde el inicio, su relación estuvo en el foco de la polémica y las habladurías. Más allá de eso, ambos suelen mostrar actividades que hacen juntos y a la cantante se la vio en varias oportunidades yéndolo a buscar a los entrenamientos.