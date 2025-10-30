El posteo del Diablito Echeverri que generó revuelo e ilusión en River

Claudio “Diablito” Echeverri usó su cuenta de Instagram para postear una imagen suya con la camiseta de River, el club que le dio la posibilidad de debutar en Primera División y del cual emigró a finales del 2024 para arribar al Manchester City. Sin el lugar en el club inglés para sumar minutos, el delantero pasó, a préstamo, al Bayern Leverkusen de Alemania, donde aún no puede asentarse y eso lo llevó a lanzar un enigmático mensaje para un posible retorno al país.

El posteo de Claudio Echeverri que despertó la ilusión de los hinchas de River

Echeverri, de 19 años, subió una imagen a sus historias temporales de él festejando un gol en el estadio Monumental, sumado a un emoji de un reloj de arena y la sigla “back” como refiriéndose a un posible regreso al fútbol argentino. Desde su publicación que se dio el día miércoles, los hinchas del Millonario especularon con la posibilidad de que el Diablito vuelva a calzarse la remera con la banda roja.

El traspaso de Echeverri al Manchester City se cerró en una cifra cercana a los 24 millones de euros, lo que dejó un generoso monto de dinero en las arcas del Millonario. Desde ese punto, parecería utópico pensar que el club inglés cedería ante una posible propuesta de River. Sin embargo, el deseo del jugador y la poca continuidad en Alemania podrían abrir la puerta a la posibilidad de un préstamo con cargo y opción de compra.

Claudio Echeverri cuenta con pocos minutos en Alemania y podría emigrar INA FASSBENDER - AFP

Uno de los motivos por el que Echeverri no tiene continuidad en el equipo teutón es por el reciente cambio de entrenador: Erik ten Hag fue despedido y el argentino dejó de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico actual comandado por Kasper Hjulmand.

La postal, en blanco y negro, ilusionó a los hinchas de River. Aunque desde lo económico y contractual parece casi imposible, la dirigencia del club argentino se contactará con el representante del jugador para conocer qué tan factible puede ser la salida del futbolista del Viejo continente.

El Diablito Echeverri con la camiseta de River LA NACION/Gonzalo M. Colini

De momento, Echeverri sumó 127 minutos en seis encuentros sobre 12 partidos disputados y eso podría abrir una puerta a una posible continuidad en el fútbol argentino, aunque, de momento, solamente es el deseo del jugador.