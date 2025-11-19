Rusia: un robot con inteligencia artificial bailó para Vladimir Putin y las imágenes se viralizaron

Un robot con inteligencia artificial (IA) bailó para el presidente ruso Vladimir Putin durante una exposición organizada por Sberbank, el mayor banco de Rusia, que buscaba mostrar los avances tecnológicos de la empresa.

La actuación, que se retransmitió por la televisión estatal el miércoles, mostró al jefe del Kremlin de pie frente a la máquina humanoide mientras este le explicaba su identidad antes de bailar al ritmo de su “canción favorita”.

“Me llamo Green. Soy el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Esto significa que no soy solo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología”, le dijo a Putin.

Este insólito acontecimiento fue observado de cerca por los guardaespaldas del mandatario, uno de los cuales se colocó entre el robot y el líder ruso para asegurarse de que mantuviera una distancia adecuada.

El jefe de Estado calificó la actuación del robot de “muy bonita” y le dio las gracias antes de continuar con su recorrido por la exposición. Durante el evento, inspeccionó uno de los cajeros automáticos inteligentes de nueva generación que, con la ayuda de una cámara, puede ofrecer a los clientes un resumen de su estado de salud.

Sberbank precisó que el software de su más reciente invento se actualizará constantemente. Hasta el momento cuenta con capacidad para realizar tareas físicas y pretenden incorporarlo en algunas áreas de su negocio.

La demostración tuvo lugar días después de que la presentación de otro robot ruso, Aldol, que supuestamente utilizaba AI, fracasara luego de caer al piso a poco de aparecer en el escenario.

Como muestran las imágenes que inundaron las redes sociales en los últimos días, la máquina solo logró dar unos pasos con Gonna Fly Down de Bill Conti antes de tropezar y quedarse inmóvil en el suelo por unos segundos.

Tras el incidente, la empresa Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab emitió un comunicado y se tomó el imprevisto con algo de humor: “Sabemos que muchos están preocupados por el estado del robot. Está en buenas manos y haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Como se suele decir, ¡manténganse al tanto!”.

Pocos días después del hecho, la firma publicó un video sobre la recuperación de AIDOL. Se lo podía ver con una curita en la nariz y una venda en la cabeza. “Mi equipo me está dando una dosis de electricidad y limpiando las lentes de mis cámaras para que pueda ver mejor y soportar la atención de las personas”, rezaba el posteo.

Con información de Reuters