¿Se terminó el amor? La drástica decisión de Lamine Yamal sobre su relación con Nicki Nicole

Cuando se conoció la noticia de que Lamine Yamal y Nicki Nicole estaban juntos, la prensa mundial se sorprendió por el romance de dos de las figuras más destacadas en sus respectivos rubros a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos días, en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre un posible distanciamiento entre el futbolista del Barcelona y la cantante argentina, luego de que el delantero borrara de su cuenta de Instagram las fotos en las que aparecía con la rosarina.

Las alarmas por una posible separación entre el español, de 18 años, y la argentina, de 25, se encendieron entre los usuarios de Internet luego de que Lamine modificara su perfil en redes sociales: eliminó la imagen principal, dejó un fondo negro y mantuvo únicamente su biografía con el alias “LY10” y la frase “God bless me”. Estos gestos despertaron aún más especulaciones, al comprobar que no están las fotos que tenían juntos.

La foto que había confirmado el romance de los jóvenes

El 25 de agosto, Yamal compartió en sus historias una imagen romántica para celebrar el cumpleaños de Nicki, donde ambos aparecían de la mano, rodeados de pétalos y corazones, lo que confirmó públicamente su relación. Sin embargo, como ocurre con todas las historias, la publicación desapareció a las 24 horas y él no la guardó como destacada. Por otro lado, sigue visible en su perfil el carrusel de fotos de su propio cumpleaños, en el que también aparece la cantante rosarina.

La foto que tenían juntos en el cumpleaños de Lamine (Foto: @lamineyamal)

La conexión entre ambos empezó a comentarse cuando Nicki asistió al cumpleaños de 18 del jugador. Más tarde, la artista estuvo presente en el estadio del Barcelona en el Trofeo Joan Gamper, donde se la vio llevar la camiseta azulgrana con el número 10 de Yamal. También fueron fotografiados por Mónaco, lo que reforzó la idea de una relación.

En X, varios usuarios compartieron capturas de las publicaciones de Yamal, asegurando que en alguna de ellas había fotos junto a Nicki Nicole. Incluso uno comentó: “La relación duró 13 días”. Sin embargo, otros desmintieron estas versiones y aclararon que nunca hubo un posteo fijo en el feed con la cantante. Según ellos, lo único que compartió el delantero fue la historia por su cumpleaños y, aparte, la foto grupal de su propio festejo, aún disponible en su muro.

Mientras tanto, Lamine sigue como una de las figuras destacadas de su equipo. Fue clave en el último partido del Barcelona por la Liga, que terminó en un empate 1-1 contra Rayo Vallecano con gol de penal del joven. Si bien el futbolista es muy activo en redes sociales y mantiene un perfil público muy expuesto, hasta el momento no se expresó acerca de los rumores de la ruptura con la cantante.

La última historia que subió Nicki a su cuenta de Instagram

Por su parte, Nicki tampoco aclaró en qué situación sentimental se encuentra. En su última intervención en su cuenta de Instagram, subió una historia con su mascota, donde se la vio muy relajada. Además, el pasado 25 de agosto festejó en Argentina su cumpleaños número 25 y dejó una profunda reflexión en un posteo: “Hoy es mi cumpleaños, 25 años tardé en darme cuenta que mi vida es mía y que mis tiempos son míos, 25 tardé en entender que cada persona tiene su camino y su lucha interna. Sigo aprendiendo y a la par que aprendo acompaño a la gente que amo, y disfruto mucho de las personas que me siguen y acompañan a través de mi música", aseguró la rosarina.