El duro descargo de la pareja de Benjamín Rojas tras los rumores de romance del actor y Camila Bordonaba

A casi 22 años del último capítulo de Rebelde Way, los fanáticos volvieron a cantar “Sweet Baby”, “Bonita de más” y “Para cosas buenas”. De la mano de Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, volvió Erreway, la banda que surgió dentro del programa y que originalmente también estuvo integrada por Luisana Lopilato. Tras una exitosa gira internacional, desembarcaron en Buenos Aires para concretar nueve presentaciones con localidades agotadas en el Movistar Arena. Pero, entre medio de la nostalgia y la emoción, también se desató una polémica. Martina Sánchez Acosta, pareja de Rojas, fue acusada de borrar a Bordonaba de un posteo en las redes. Cabe destacar que los actores fueron pareja durante la adolescencia. Molesta con los rumores, reaccionó ante el hate que recibió e hizo un descargo que luego eliminó.

Durante los últimos días en las redes sociales comenzaron a surgir rumores de romance entre Camila Bordonaba y Benjamín Rojas. A partir de esto, todas las miradas se enfocaron en un video que subió Martina Sánchez Acosta, la pareja del actor. La acusaron de “eliminar” a la actriz de las imágenes y ella salió al cruce. “Para todas las personas que han comentado el último reel con algo tan ilógico como que borré a Cami del video, no borré a nadie. Hice este material con un par de imágenes que me enviaron ese día. Ni siquiera estaba yo. Empecé a borrar los comentarios, pero son tantos que no puedo perder el tiempo haciéndolo", expresó en una historia de Instagram.

El descargo de Martina Sánchez Acosta, pareja de Benjamín Rojas, luego de que la acusaran de borrar a Camila Bordonaba de un video (Foto: Instagram @teodeliinesias)

“Ni siquiera saben que adoramos a Cami en esta familia. Pero lo que sí saben es herir. Y me hieren con todo lo que escriben. No soy del palo“, se sinceró.

Cabe recordar que Benjamín Rojas y Camila Bordonaba fueron novios entre 1998 y 2004. Se conocieron cuando trabajaron juntos en Chiquititas y luego coincidieron en Rebelde Way, donde sus personajes Pablo Bustamante y Marizza Pia Spirito eran pareja. En una reciente entrevista con el ciclo + Caras, el actor recordó: “Fuimos novios. Me olvidé, igual se va a cag... de risa, somos re amigos. Éramos chicos, teníamos 14, por ahí”. De esta manera dejó en claro que la historia quedó en el pasado, pero que el cariño prevalece.

La pastelera finalmente decidió borrar las publicaciones (Foto: Instagram @teodeliinesias)

Asimismo, en otra publicación Sánchez Acosta añadió: ”Hago tortas. Fin. Tengo una pastelería. No tengo nada que ver con el imaginario colectivo de una novela donde no saben distinguir realidad de ficción. Amo a mi pareja que justo es un ídolo mundial. Y sí, él se merece lo mejor, por eso consume nuestras tortas y toda la crew de Erreway también”. Martina y el actor están en pareja desde 2011 y comparten la crianza de Rita, su hija de seis años.

Para cerrar su descargo, lanzó: “Ah y por si les interesa Cami amó el Key lime pie, digo por si quieren regalarle algo. Me pone triste, córtenla un poco”. Sin embargo, después se arrepintió y decidió eliminar las dos publicaciones, aunque para ese entonces varios usuarios de Instagram ya la habían visto e hicieron captura de pantalla.

El equipo de Erreway le agradeció a la pastelería de la mujer de Rojas por las cosas dulces que les enviaron (Foto: Instagram @errewaytour2025)

El equipo de Erreway recibió de parte de la pastelería de Sánchez Acosta, ubicada en City Bell, varias tortas y bocaditos dulces para celebrar el éxito de sus presentaciones en Buenos Aires. Desde la cuenta de Instagram de la banda subieron una foto donde se pudo ver a Colombo, Bordonaba y Rojas junto a su equipo a pura sonrisa frente a la mesa dulce. “¡Todo increíble y riquísimo!“, expresaron muy contentos.