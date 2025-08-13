Los mejores memes por el Día Internacional del Zurdo

El 13 de agosto, pero de 1975, Dean Richard Campbell, de profesión militar, fundó Lefthanders International, Inc, una organización creada y orientada para incluir a las personas zurdas. Según cálculos de distintas universidades, se estima que el 10% de la población operan con la mano izquierda.

Aquel 13 de agosto de 1975 marcó un hito en el calendario al conmemorarse el Día Internacional del Zurdo. Esta jornada está orientada a concientizar a la sociedad sobre las dificultades y obstáculos que atraviesan esta parte de la población, compuesta, mayoritariamente por hombres.

En números, el 10% se traduce en 790 millones de personas en todo el mundo que utilizan su perfil izquierdo tanto para escribir, manejar y otro tipo de actividades. Por su parte, existe una particularidad genética de los zurdos que los distinguen del resto: tienen mejores aptitudes para aprender y dominar el lenguaje.

A raíz de este acontecimiento, los usuarios de las redes sociales reaccionaron en sus perfiles públicos con los más ingeniosos memes y reacciones.

Los mejores memes del Día del Zurdo

Feliz día internacional del zurdo, amiguitos pic.twitter.com/NCft4czOBz — El Sapete (@eltrinarr) August 13, 2025

