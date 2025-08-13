Los mejores memes por el Día Internacional del Zurdo
Las redes sociales reaccionaron a este acontecimiento que nació en 1975 bajo la gestión de un militar estadounidense
El 13 de agosto, pero de 1975, Dean Richard Campbell, de profesión militar, fundó Lefthanders International, Inc, una organización creada y orientada para incluir a las personas zurdas. Según cálculos de distintas universidades, se estima que el 10% de la población operan con la mano izquierda.
Aquel 13 de agosto de 1975 marcó un hito en el calendario al conmemorarse el Día Internacional del Zurdo. Esta jornada está orientada a concientizar a la sociedad sobre las dificultades y obstáculos que atraviesan esta parte de la población, compuesta, mayoritariamente por hombres.
En números, el 10% se traduce en 790 millones de personas en todo el mundo que utilizan su perfil izquierdo tanto para escribir, manejar y otro tipo de actividades. Por su parte, existe una particularidad genética de los zurdos que los distinguen del resto: tienen mejores aptitudes para aprender y dominar el lenguaje.
A raíz de este acontecimiento, los usuarios de las redes sociales reaccionaron en sus perfiles públicos con los más ingeniosos memes y reacciones.
Los mejores memes del Día del Zurdo
Feliz día internacional del zurdo, amiguitos pic.twitter.com/NCft4czOBz— El Sapete (@eltrinarr) August 13, 2025
