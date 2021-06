El incómodo silencio de Carlos Tevez ante una pregunta sobre Riquelme

Durante la conferencia de prensa en La Bombonera en la que anunció su retiro de Boca, Carlos Tevez esquivó una pregunta sobre Juan Román Riquelme, aunque no sin antes dejar un incómodo silencio. Este viernes, el delantero de 37 años habló sobre la rescisión de su contrato con el club de sus amores, pero en los minutos finales, el periodista de LA NACION le hizo una pregunta que lo incomodó y decidió omitirla.

“Tenés buenos amigos en Estados Unidos, Wanchope (Ábila), (Gabriel) Heinze, ¿hay alguna posibilidad de que vayas a jugar en ese fútbol? La otra (pregunta). Sé que estas cosas son íntimas, internas pero ¿qué podés dar a conocer de las charlas que tuviste anoche o ayer con Román (Riquelme) y con (Miguel Ángel) Russo?”, preguntó el periodista.

Visiblemente sorprendido, Tevez decidió guardar silencio por varios segundos hasta que se desataron las risas en el salón Filiberto. “¿La última, hacemos la última?”, consultó con ironía Tevez al organizador de la conferencia para no responder. El silencio continuó y la incomodidad de todos fue evidente.

El silencio de Tévez ante una pregunta sobre Riquelme

Enseguida, sorprendido ante la duda del periodista Fernando Vergara, volvió a decir: “¿Hacemos la última y ya? No sé qué responder. Dije que hago un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir. No sé qué decirte ahora. No sé que voy a hacer con mi vida. Ahora quiero descansar y estar con mi familia”, añadió, sin ahondar en la consulta.

La obligación de Tevez de dar la conferencia de prensa radica en una cláusula de su contrato con el club. Según trascendió en su momento, si se iba en junio tenía que hablar ante los medios, y aunque tampoco se explicó con claridad si se trata de un retiro definitivo del fútbol, tampoco dejó entrever que siga su carrera deportiva más allá del Xeneize.

Cuando volvió al país, Tevez había asegurado que el único club de la Argentina en el que jugaría sería Boca. Pero no quedó claro si existe la posibilidad de que juegue en otra liga, por ejemplo la MLS de Estados Unidos, donde tiene viejos conocidos.

Finalmente, Tevez no respondió con precisión lo que había hablado con el DT y el vicepresidente del Club de la Ribera, pero al salir del salón se reencontró con Riquelme con quien salió abrazado.

LA NACION