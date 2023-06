El fuerte posteo de una expareja de Sebastián Villa tras conocerse la sentencia: “Tarde o temprano...”

escuchar

Este viernes se dictó la sentencia el jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, quien fue condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, por hechos ocurridos en 2020. En este contexto, una expareja del futbolista compartió un contundente mensaje a través de las redes sociales.

Este año fue especial para el futbolista de Boca Juniors, quien disputó la mayoría de los encuentros de su club por Copa Libertadores y la Liga Profesional de Fútbol mientras se desarrollaba su causa por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.

Condenan a Sebastián Villa a dos años y un mes de prisión Ricardo Pristupluk

Finalmente, Villa se presentó este viernes junto a su abogado Martín Apolo para escuchar el veredicto. Si bien en un momento se lo pudo ver con lágrimas en los ojos, el futbolista se mantuvo inmutable mientras escuchaba la condena en su contra.

Natalia Peláez Ospina, colombiana radicada en Medellín y expareja de Villa, compartió una contundente historia luego de que se conociera el veredicto en el Juzgado Número 2 de Lomas de Zamora. “Eres el resultado de tus actos. Por ello, obra bien. Tarde o temprano la vida te lo cobra”, manifestó.

La historia de la expareja de Sebastián Villa después de haber conocido su veredicto Instagram: @naty_pelaezblog

Sin embargo, esta no es la primera vez que se expresa contra el futbolista sin nombrarlo. En otra ocasión escribió en sus redes sociales: “Te mereces todo lo que hiciste a otros, tú sabrás si eso te da miedo o felicidad”.

El polémico posteo de Arsenal de Sarandí en alusión a la condena de Sebastián Villa

Después de que se conociera la sentencia, otro de los que se expresó en la red social fue Arsenal de Sarandí, quien compartió un picante posteo en Twitter, tras ganarle también el día antes por 1-0 a Boca en el marco de la Liga Profesional.

El jueves, en la previa a conocerse la sentencia para Sebastián Villa, Arsenal recibió a Boca Juniors por la decimonovena fecha y se impuso 1 a 0 con gol de Joaquín Pombo. Pese a la causa en su contra, el jugador colombiano disputó el partido en el que su equipo dirigido por Jorge Almirón no pudo torcer el marcador.

La publicación del Twitter de Arsenal de Sarandí Twitter: @ArsenalOficial

En este contexto, la cuenta de Twitter oficial de Arsenal compartió una imagen del festejo del gol del equipo en la victoria de este jueves junto al siguiente texto: “Preso de tu ilusión vas a bailar; A bailar, bailar... ¡Buen comienzo de fin de semana!”.

Un fragmento de “Un ángel para tu soledad” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que no pasó inadvertido, sobre todo por la primera palabra, ya que, precisamente, Villa fue condenado a prisión aunque no irá a la cárcel. Esto es porque el tribunal determinó que la ejecución sea condicional con costas, es decir, que no será de cumplimiento efectivo y deberá pagar los costos del proceso judicial.

A los pocos minutos, el posteo de Arsenal superó más de 25 mil likes y fue citado por más de 2500 personas. Distintos usuarios compartieron reacciones y se adhirieron al mensaje.

