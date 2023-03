Un futbolista argentino quiere llamar a su hija Lionela: “Lio por Messi y Nela por Antonela Roccuzzo”

escuchar

Lionel Messi despierta inspiración en sus colegas. Con una estirpe ganadora, el rosarino levantó la Copa del Mundo en 2022 y elevó su status. Ese idilio que se generó entre los hinchas de la selección argentina y él también trascendió el campo de juego, al verse reflejado en diferentes tatuajes de las personas que quedarán para la eternidad. Otros, en cambio, son aún más osados al optar poner su nombre a su hija, como en el caso de Germán Cano, delantero del Fluminense.

Nacido en Lomas de Zamora hace 35 años, Cano inició su carrera en el fútbol argentino en el club Lanús y vistió varias camisetas más hasta llegar al club brasileño, donde se convirtió en una pieza fundamental a tal punto de ser goleador del campeonato brasilero. Él mismo, en una entrevista que se realizó post partido, aseguró que su próxima hija iba a llevar el nombre de Lionela, una mezcla entre Lionel y Antonela (por Roccuzzo).

“A mi hija le quiero poner Lionela. ‘Lio’ por Messi y ‘Nela’ por Antonela Roccuzzo. Sería un lindo homenaje”, sintetizó el argentino que rompe redes en Brasil y aún le perdura la emoción por conquistar la Copa del Mundo en Qatar con una actuación estelar del delantero del París Saint Germain.

Cano se encuentra en la dulce espera de cara a lo que será el nacimiento de su segundo hijo (actualmente es papá de Lorenzo), a quien le brindará un sentido homenaje y se sumará a las otras personas que le rinden, diariamente, culto a un jugador que disputó su quinto Mundial en su carrera, a la espera de que pueda participar en el sexto en el año 2026.

Su ausencia en la lista previa y el “reclamo” hacia Lionel Scaloni

El Mundial es asunto terminado y la selección argentina bordó su tercera estrella en el escudo. En la previa al mismo, Lionel Scaloni, director técnico del equipo, anunció una pre-lista de 55 jugadores, de los cuales algunos quedarían en el camino hasta llegar a 26, el número indicado por FIFA para el listado definitivo.

Germán Cano, con una actualidad destacada en el fútbol brasilero, mantuvo su ilusión, pero finalmente no ingresó en los primeros 55 profesionales. “Podría haber estado en la lista de 55 de la selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”, comentó en una entrevista con el medio local Globoesporte.

Y, agregó: “¿Si alguna vez me habló alguien de la selección argentina? No, nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina, pero de la selección nunca la hubo”.

Finalmente, sin el objetivo de estar dentro de la nómina, Cano viajó a Qatar como espectador. “Poder ir a disfrutar el Mundial será una experiencia nueva, nunca he estado en un Mundial. Por primera vez tendré la oportunidad de disfrutar con mi familia, poder ver los partidos de Argentina y Brasil. Será algo hermoso”, cerró.

