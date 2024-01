escuchar

Única fecha sudamericana del calendario, la región está muy cerca de perder presencia en el MotoGP: el Gran Premio de la República Argentina 2024 pende de un hilo, ante la ausencia de un interlocutor del Gobierno Nacional que tome cartas en temas sensibles como la seguridad, los permisos de Aduana para el ingreso de las motos y materiales de los equipos, y de la logística para carga y descarga de los aviones que transportan los elementos, que llegarán desde Portugal. La International Road Racing Teams Association (IRTA) aún no ha proporcionado información oficial, pero los rumores sobre una cancelación circulan entre los equipos. Un dato que expone las dificultades para que la fecha de abril próximo se desarrolle en Termas de Río Hondo es que las entradas, que se venden a través de la plataforma Ticketek, fueron retiradas. Una mala señal, un mal síntoma, una punta más para imaginar que después de una década, nuevamente la Argentina perderá el único espectáculo deportivo del calendario mundial que tenía vigencia y valoración en los últimos años.

La Argentina volvió al calendario de MotoGP en 2014 en el Circuito de Termas de Río Hondo, después de que la última edición del Gran Premio se celebrara en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, en 1999. La fecha se celebró de modo ininterrumpido hasta 2020, cuando la pandemia mundial de Covid-19 provocó estragos en el planeta. En 2021 tampoco asomó en el programa, aunque en septiembre de ese año, Dorna Sports, el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación -a través del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur)- y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, en conjunto con Grupo OSD como promotor local, firmaron un nuevo acuerdo para celebrar el GP de Argentina hasta 2025.

La caída de Francesco Bagnaia durante el Gran Premio de Argentina de MotoGP; Pecco se consagraría monarca a fin de año JUAN MABROMATA - AFP

“El MotoGP se hace. La idea es no cortar el ritmo, porque tenemos una provincia ordenada y sin deuda”, apuntó, hace un mes, Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, en una charla con Radio Continental. El resultado de las elecciones que consagraron presidente a Javier Milei generó incertidumbre sobre la realización de la fecha, aunque desde la provincia se mantuvieron y mantienen confiados en que la carrera se sostendrá y se cumplirán los contratos que se firmaron hasta el año próximo. Sin embargo, el optimismo que puede generar que el gobierno provincial y el promotor privado cumplan con los pagos acordados no es suficiente para que la fecha se mantenga. El tercer jugador es el Gobierno Nacional y desde la Casa Rosada no asoma ninguna pieza que asuma el compromiso de reunirse con las restantes partes y establecer las necesidades y las urgencias o, directamente, anunciar que entre los múltiples ajustes de presupuesto estará también el que interfiere a la colaboración para el arribo del MotoGP.

El resumen del Gran Premio de 2023

Desde España, donde Dorna Sports tiene dos de sus sedes –una en Madrid y la restante en Barcelona– analizan que en el marco del programa de recortes que ensaya el actual Gobierno argentino es prácticamente improbable que se incluya los gastos que suponen la realización del GP de Argentina de MotoGP. Además de la partida de dinero que debiera destinarse –desde la Argentina aseguran que no es una suma desorbitada–, nadie se presentó para refrendar los compromisos que la Nación asumió en los gobiernos anteriores –desde Cristina Kirchner a Mauricio Macri pasando por Alberto Fernández-, que incluyen Aduana, Intercargo, Seguridad… “En este camino, el Gran Premio no se hace”, apuntaron desde la organización.

Álex y Marc Márquez, los pilotos de Gresini Racing 2024

💙 or ❤️? We can’t take part really… pic.twitter.com/pN99YKZ4jA — Gresini Racing (@GresiniRacing) January 29, 2024

El GP de Argentina reúne a fanáticos de la Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú y en menor medida de países europeos y de los Estados Unidos. En 2023, por ejemplo, convocó a más de 186 mil personas durante los tres días y generó un impacto económico de 5100 millones de pesos, entre hotelería, gastronomía y ocio. Más de 30 mil plazas hoteleras ocupadas, informó el Inprotur, que no solo incluyen a la provincia de Santiago del Estero, sino también a Tucumán. Y la ruta se hace más extensiva si se contabilizan las caravanas de motociclistas que cruzan desde los países limítrofes, que van ensayando escalas en distintas provincias. Entre los espectadores de 2023, el 67% correspondió a argentinos; del resto, el 20% fueron brasileños. El promedio de ocupación hotelera fue de 3,2 noches.

Temas MotociclismoMotoGP